노타, ETF 3종 동시 편입…온디바이스 AI 기술력·성장성 인정

노타가 국내 주요 상장지수펀드(ETF) 3종에 연속 편입되며 기술력과 성장성을 다각도로 검증받았다.

노타는 타임(TIME) 코스닥 액티브와 코액트(KoAct) 인공지능(AI)인프라 액티브, 타이거(TIGER) 인터넷 톱(TOP)10 등 ETF 3종에 편입됐다고 16일 밝혔다. 세 ETF는 각각 성장 대형주 중심, AI 인프라·반도체 기반, 인터넷·플랫폼 대표 기업 중심으로 성격이 다르다.

회사는 최근 상장한 타임 코스닥 액티브 편입 성과에 특히 주목했다. 노타의 이번 편입 배경엔 ▲온디바이스 AI 분야 기술력 ▲올해 들어 뚜렷해진 매출 가시성 ▲AI·반도체 소프트웨어 산업에서의 구조적 성장성이 꼽힌다.

(사진=노타)

노타 관계자는 "기술력·실적·성장성을 기반으로 구성 종목을 선별하는 액티브 ETF 특성상, 편입 자체가 투자 매니저의 기업 검증을 통과했다는 신호로 해석된다"고 말했다.

노타는 올해 초부터 글로벌 반도체 고객사를 대상으로 신규 프로젝트 발주가 이어지면서 협업이 실질적인 매출로 연결되는 구조가 본격화됐다. 지난 1월 한 달에만 작년 매출의 약 40%에 달하는 50억원 규모의 수주 잔고를 확보했다. 삼성전자 차세대 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) '엑시노스 2600' 및 퓨리오사AI의 레니게이드에 AI 최적화 기술을 공급하는 등 글로벌 반도체 기업들과의 협업도 꾸준히 확대하고 있다.

기술 경쟁력도 뒷받침된다. 자체 AI 모델 최적화 플랫폼 '넷츠프레소'는 칩 구조와 모델 특성을 분석해 저사양 하드웨어에서도 고성능 AI 모델을 구동하도록 지원한다. 특히 모델 크기를 최대 90% 이상 줄이면서도 정확도를 유지한다.

세계 최고 권위의 AI 학회 'ICLR 2026'에선 시각언어모델(VLM) 고효율 처리 기술인 에르고(ERGO) 모델이 공식 채택됐다. 에르고는 고해상도 이미지 처리 시 불필요한 연산을 제거하고, 필요한 영역만 선택적으로 분석하는 '추론 기반 지각' 방식이다. 이를 통해 저사양 엣지 환경에서도 기존 대비 약 3배 빠른 속도를 구현한다.

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ERGO 기술은 노타의 VLM 기반 실시간 영상 관제 솔루션 '노타 비전 에이전트(NVA)'의 경쟁력을 강화하고, 지능형 교통 시스템(ITS)·산업 안전 등 피지컬 AI 시장으로의 확장을 가속할 핵심 기반으로 평가된다.

채명수 노타 대표는 "ETF 3종 편입은 노타가 보유한 온디바이스 AI 기술력과 시장에서의 성장성을 함께 인정받았다는 의미"라며 "모델 최적화와 온디바이스 AI 기술을 기반으로 모바일·엣지·산업 현장까지 적용 영역을 확대하고, 다가오는 피지컬 AI 시장에서 두각을 나타낼 것"이라고 말했다.