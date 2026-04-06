LG, 6일부터 차량 5부제 시행

LG는 전 계열사가 국내 모든 사업장을 대상으로 6일부터 차량 5부제를 시행 중이라고 밝혔다.

LG는 "중동전쟁 장기화와 고유가 지속에 따른 에너지 위기 타개를 위한 조치"라며 "지난달 27일부터 실시한 차량 10부제를 5부제로 확대 시행하는 것"이라고 설명했다. 이어 "기존처럼 전기차 등 친환경 차량과 장애인, 임산부, 미취학 아동이 탑승한 차량은 대상에서 제외했다"고 덧붙였다.

LG는 서울 여의도 LG트윈타워 등 사업장에서 점심시간, 퇴근 후 일정 시간이 되면 사무실 전등이 자동으로 꺼지는 소등 시스템을 적용했다. 주요 출퇴근 동선에 셔틀버스를 운영하며 임직원의 자가용 이용 자제를 요청해왔다.

서울 여의도 LG 트윈타워 (사진=LG전자)

계열사별로 LG전자는 전 사업장에 에너지 사용 상시 모니터링 체계를 갖췄다. 경남 창원 LG스마트파크는 통합생산동 옥상에 설치한 태양광 발전설비로 재생에너지 사용을 확대했다. 구성원들은 사무실 소등점검, 스위치 끄기 등 생활 속 에너지절약 캠페인을 펼치고 있다.

LG디스플레이는 경영진 주관 회의체를 운영하며 에너지 절감 과제 진척사항을 점검 중이다. 전기·가스요금 인상에 대응하기 위해 2024년부터 전사 차원 TDR(Tear Down and Redesign) 조직을 운영하며 사업장 에너지 사용 효율을 모니터링하고 전사 에너지 절감 과제를 발굴하고 있다. 또, 물동 변경에 따른 생산설비 에너지 사용 최적화와 대기전력 최소화를 진행하고 있다.

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LG CNS는 에너지효율이 높은 설비부품 교체 등 에너지 절감 노력을 지속하고 있다.

LG는 "전 계열사 차원에서 에너지 절감과 절약 습관화를 위한 추가 방안을 지속 검토하고 실행하며 정부 에너지 절감 정책에 발맞출 계획"이라고 설명했다.