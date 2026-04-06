삼성, 차량 5부제 자율시행..."에너지 절감 확대"

삼성은 정부 에너지 절감 정책 참여를 확대하기 위해 지난달 25일 실시한 차량 10부제를 차량 5부제로 확대 시행한다고 6일 밝혔다.

차량 5부제는 번호판 끝자리에 따라 요일별 운행을 제한하는 방식으로 운영한다. 월요일에는 끝자리 1과 6, 화요일에는 끝자리 2와 7인 차량 운행을 제한한다.

삼성은 "글로벌 에너지 위기 상황에서 정부 에너지 절감 기조에 부응하고 기업 차원의 추가 절감 노력을 강화하기 위한 취지"라며 "정부가 지난 1일 공공기관 차량 2부제와 공영주차장 5부제 시행 등 에너지 수요 억제 조치를 발표했고, 이에 따라 기존 조치를 강화했다"고 설명했다.

삼성은 운영 중인 국내 모든 사업장에서 차량 5부제를 자율적으로 시행하고 임직원 참여를 독려할 계획이다.

삼성전자 서초사옥 (사진=뉴시스)

삼성전자 등 관계사는 6일 사내에 관련 내용을 공지하고, 정부 공공기관 차량 2부제가 실시되는 8일부터 시행할 예정이다. 다만, 전기∙수소차, 임산부∙유아 동승 차량, 장애인 사용 차량, 격오지 사업장 내 차량 등은 기존처럼 예외다. 사업장 여건에 따라 일부 업무 차량은 탄력적으로 운영한다.

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삼성은 "차량 5부제와 함께 기존에 시행 중인 사업장 내 절전 활동도 병행해 에너지 소비를 줄이겠다"고 밝혔다. 삼성은 야외 조경과 복도, 옥상 등 비업무 공간 조명 소등을 유지하고 휴일 미사용 주차공간 폐쇄, 퇴근 시 PC와 모니터 전원 차단, 실험장비 대기전력 차단 등 임직원 참여 캠페인도 병행해 에너지 절약 실천을 정착할 예정이라고 덧붙였다.

삼성은 "앞으로도 에너지 사용 효율을 높이기 위한 방안을 단계적으로 확대해 정부 에너지 절감 정책에 발맞추겠다"고 밝혔다.