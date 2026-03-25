LG, 모든 사업장 차량 10부제 도입

LG는 모든 계열사가 국내 모든 사업장을 대상으로 27일부터 차량 10부제를 시행하고 임직원 동참을 독려할 계획이라고 25일 밝혔다. LG는 "중동 정세 불안과 국제유가 급등 등에 따른 정부의 에너지 절감 정책에 동참한다"고 설명했다.

차량 10부제는 자동차 번호판 끝자리 숫자와 날짜 끝자리가 같은 날 차량을 운영하지 않는 방식으로 운영한다. 다만, 전기차 등 친환경 차량과 장애인, 임산부, 미취학 아동이 탑승한 차량은 대상에서 제외한다.

LG는 차량 10부제를 우선 시행하고, 유가상승 등 추이를 점검하며 확대 시행을 검토할 예정이다.

(사진=LG전자)

LG는 "기존에도 서울 여의도 LG트윈타워 등 사업장에서 점심시간, 퇴근 후 사무실 자동 소등 시스템을 적용해 불필요한 전력 낭비를 방지해왔다"며 "주요 출퇴근 동선에 셔틀버스를 운영하고, 자가용 이용 자제를 권고해왔다"고 밝혔다.

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LG전자는 전 사업장에 에너지 사용 상시 모니터링 체계를 갖추고 에너지 사용을 효율화하고 있다. 경남 창원 LG스마트파크는 통합생산동 옥상에 설치한 태양광 발전설비로 재생에너지 사용을 확대하고 있다.

LG는 "전 계열사 차원에서 에너지 절감, 절약 습관화를 위한 추가 방안을 검토하고 실행하며 정부의 에너지 절감 정책에 발맞출 계획"이라고 밝혔다.