롯데웰푸드, 말차 디저트 확대…신제품 4종 출시

롯데웰푸드는 말차 수요 확대에 맞춰 디저트 신제품 4종을 출시한다고 6일 밝혔다. 정규 제품과 시즌 한정 제품을 함께 선보이며 말차 제품군을 강화한다.

정규 제품은 ‘카스타드 Cake 말차&딸기’와 ‘프리미엄 가나 랑드샤 말차’다. 이 중 카스타드 Cake는 기존 카스타드보다 필링을 늘린 상위 라인으로, 이번 신제품은 말차 크림과 딸기잼을 결합한 것이 특징이다. 가나 랑드샤 말차는 기존 한정판 제품을 리뉴얼해 상시 판매로 전환됐다.

시즌 한정 제품으로는 ‘ABC초코쿠키 말차’와 ‘칙촉 말차’가 출시된다. 두 제품 모두 말차와 초콜릿·쿠키를 결합한 형태로, 기존 제품에 말차 풍미를 더한 것이 특징이다.

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(사진=롯데웰푸드)

이번 출시로 롯데웰푸드의 말차 디저트는 총 7종으로 확대됐다. 기존 ‘빈츠 프리미어 말차’, ‘프리미엄 몽쉘 말차&딸기’, ‘드림카카오 말차’ 등이 포함된다. 회사는 오프라인 채널을 중심으로 관련 제품 프로모션도 진행할 계획이다.

롯데웰푸드 관계자는 “꾸준한 인기를 끌던 말차맛 유행이 지난해 글로벌 트렌드로 급부상하면서 하나의 주력 맛으로 자리 잡고 있다”며, “다양한 브랜드를 통해 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.