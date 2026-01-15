"말차코어 열풍 지속"…이마트24, 말차 신제품 13종 출시

이마트24가 말차를 테마로 한 업계 단독 차별화상품을 대거 출시하며 젊은 세대 공략에 본격 나선다고 15일 밝혔다.

이번에 출시하는 말차 신상품은 13종이며, 지난달 선출시한 3종을 포함하면 이마트24의 말차 상품은 총 16종으로 확대된다. 이들 상품은 디저트와 유제품, 간편식, 주류 등 다양한 카테고리에서 이달 중 순차 출시될 예정이다.

모든 상품 패키지에는 말차를 직관적으로 연상할 수 있는 ‘MATCHA’ 로고와 색상 등의 디자인 요소가 적용됐다.

이마트24, 말차 차별화 상품. (제공=이마트24)

신제품은 ▲초코말차크림롤 ▲딸기말차크림샌드위치 ▲통딸기말차모찌와 ▲말초큐를 비롯한 신상 스낵 4종과 ▲말크라 2종 ▲말차크림파스타 ▲말차스트로베리하이볼 ▲말차앤밀크 등이다.

이처럼 이마트24가 말차 라인업을 대거 확대하는 이유로는 전 세계적으로 계속되는 말차코어 열풍에 대응하기 위함이다.

이마트24의 2025년 말차 관련 상품 누계 매출은 전년 대비 78% 증가했다. 특히 ‘서울대빵 말차맛’과 ‘초코쫀득모찌빵 말차맛’은 출시 직후 디저트 상품군 내 각각 매출 3위와 5위에 오르며 흥행에 성공했다.

이마트24는 상품 출시를 기념해 가격 혜택과 체험 요소를 결합한 프로모션도 진행한다.

오는 16일부터 31일까지 행사카드로 차별화상품 15종(말차라떼 제외) 중 2개 이상 구매하는 고객에게 50% 할인 혜택을 제공한다.

16부터 3일간은 말차 차별화상품 15종(하이볼 제외)을 균일가 500원에, 카카오페이머니로 결제 시 추가 400원 페이백을 제공한다. 19일부터 말일까지는 말차 단독 상품 16종을 결제 수단과 관계없이 반값에 구입할 수 있는 혜택을 제공한다.

이마트24 관계자는 ”말차는 이제 하나의 유행을 넘어 취향과 문화를 상징하는 키워드로 자리잡았다”며 “2026년 첫 달부터 말차를 테마로 한 차별화상품과 체험형 프로모션을 대거 선보여, ‘1030을 가장 잘 아는 편의점’으로서의 입지를 강화하겠다”고 말했다.