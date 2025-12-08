"이제는 차(茶)맥"…CU, 티 베이스 주류 3종 출시

CU가 티 베이스의 신개념 차별화 주류 3종을 출시한다고 8일 밝혔다.

최근 국내외 주류 시장에서 소맥이나 폭탄주 등 단순히 취하기 위한 소비 대신 저도수 주류의 맛과 향을 음미하는 감성 소비가 늘고 있다. 중국에서는 맥주에 녹차, 자스민차, 우롱차 등 다양한 전통 차를 넣어 만드는 티 베이스 주류 시장이 꾸준한 성장세를 보이고 있다.

CU가 오는 10일 출시하는 ‘팀호완 자스민 에일’은 홍콩 미쉐린 딤섬 레스토랑 ‘팀호완’과 협업한 제품이다. 팀호완의 프리미엄 자스민 차를 냉침해 베이스 원액을 만들고 독일산 노블 홉인 ‘할러타우 트레디션’을 더해 풍부한 꽃향기와 은은한 허브향이 어우러진다.

CU 티 베이스 주류 3종. (제공=BGF리테일)

이와 함께 최근 말차 플레이버가 글로벌 메가 트렌드로 급부상함에 따라 ‘딥 말차 라거’와 ‘딥 말차 하이볼’을 선보인다.

‘딥 말차 라거’는 양조 단계부터 제주 유기농 말차를 넣고 발효했으며, 말차 베이스를 5% 이상 함유했다. ‘딥 말차 하이볼’은 말차의 진한 풍미와 하이볼의 산미가 어우러져 가볍게 즐기기 좋다.

CU는 오는 10일부터 포켓CU에서 팀호완 자스민 에일, 딥 말차 라거 2종 각 24입 한 박스에 대해 최대 20% 할인가에 판매한다.

황철중 BGF리테일 주류팀 MD는 “소비자들의 다양한 니즈를 반영해 겨울의 감성과 트렌디한 요소를 담은 차별화 주류를 기획했다”며 “CU는 앞으로도 국내외 최신 소비 트렌드를 발빠르게 반영해 전에 없던 새로운 경험을 제공할 수 있는 상품 개발을 위해 노력할 것”이라고 말했다.