이마트24, ‘말차코어페스타’ 진행…1030세대 겨냥

이마트24가 1월 한 달간 35종의 말차 제품을 특별한 가격으로 만나볼 수 있는 ‘말차코어페스타’를 진행한다고 1일 밝혔다.

말차코어페스타는 세계적으로 큰 인기를 얻고 있는 ‘말차코어’ 트렌드를 반영, MZ세대에서 두터운 팬층을 보유하고 있는 일명 ‘말차 덕후’ 고객들의 입맛을 겨냥한 할인 행사다.

이번 행사에서는 경품 증정부터 포인트 적립, 할인쿠폰 증정까지 다양한 이벤트를 릴레이 형식으로 선보여 총 35종의 말차 맛 제품을 가성비 있게 즐길 수 있도록 준비했다.

이마트24 말차대전. (제공=이마트24)

먼저 최대 골드바 1돈을 증정하는 황금빛 경품 오프라인 이벤트를 준비했다. 말차 행사 상품 구매 후 이마트24 앱 바코드를 스캔한 고객을 대상으로 총 2천26명을 추첨해 다양한 경품을 증정한다. 추후 추첨을 통해 ▲골드바 1돈(2명) ▲랄프로렌 삭스(40명)를 증정하며, 즉시 추첨을 통해 ▲스타벅스 비아말차(5명), ▲이마트24 앱 쿠폰(59명) 등도 매일 증정한다.

적립과 할인 등 가격 혜택 이벤트도 준비했다. 1월 한 달간 말차 행사 상품을 구매하는 고객을 대상으로 신세계포인트를 기존 적립률의 100배 적립하는 혜택을 제공한다.

오는 16일부터 31일까지 이마트24 단독 말차 신상품 14종 중 2개 이상의 제품을 행사 카드로 구매 시 50% 할인을 제공한다.

이마트24 앱 이벤트도 1월 한 달 동안 릴레이로 선보인다. 매일 선착순 총 4천 명에게 말차 인기 상품 할인 쿠폰을 증정한다. 1일부터 15일까지 말차 인기 상품 천원 할인 쿠폰을 매일 선착순 2천 명에게 증정하며, 16일부터 31일까지는 ‘말차310’ 천원 할인쿠폰을 매일 선착순 2천 명에게 증정한다.

이와 함께 ‘트렌드랩 성수점’ 단독 이벤트도 마련했다. 오는 16일부터 31일까지 말차 색상을 입고 ‘트렌드랩 성수점’을 방문한 고객을 대상으로 선착순 일 50명에게 ‘성수310 말차 라떼’를 무료로 증정한다. 또 ‘성수310 말차라떼’를 1+1으로 판매하며, 말차 행사 상품을 50% 할인한다.

이종완 이마트24 영업마케팅팀 팀장은 “글로벌적 인기를 끌고 있는 말차 트렌드를 반영해 1030 세대의 눈길과 발길을 끌기 위한 ‘말차코어페스타’를 2026년 첫 행사로 기획했다”며 “’말차코어페스타’를 시작으로 2026년에도 1030을 가장 잘 아는 편의점이 되기 위해 트렌디한 행사를 지속 선보이겠다”고 말했다.