스타벅스, 11일 두바이 라떼 2종 출시

스타벅스코리아가 북미 지역에서 인기를 끈 ‘두바이 초콜릿 음료’ 2종을 국내 전국 매장에서 11일부터 출시한다.

10일 스타벅스에 따르면 해당 음료는 ‘아이스 두바이 초콜릿 모카’와 ‘아이스 두바이 초콜릿 말차’ 2종이다. 두 음료는 지난 1월 미국·캐나다 등에서 먼저 출시돼 현지 고객들이 즐기던 ‘두바이 초콜릿 풍미’ 커스텀을 정식 메뉴로 채택하며 화제를 모았다.

이후 국내 소비자들의 출시 요청이 이어지자, 회사는 북미 판매 레시피를 그대로 적용해 국내 출시를 결정했다는 설명이다.

회사의 두바이 음료 2종.(사진=스타벅스)

‘아이스 두바이 초콜릿 모카’는 에스프레소와 초콜릿 모카 소스를 베이스로 하고, 상단에 피스타치오 크림 콜드폼을 얹어 고소함을 강조한 음료다. ‘아이스 두바이 초콜릿 말차’는 피스타치오 소스와 말차를 조합한 논커피 음료로, 초콜릿 크림 콜드폼을 올려 달콤함과 부드러움을 더했다. 두 제품 모두 층을 이루는 콜드폼으로 색감과 비주얼을 구현한 것이 특징이다.

가격은 톨 7300원, 그란데 8100원, 벤티 8900원이다. 스타벅스는 초콜릿과 말차가 국내에서 꾸준히 선호되는 만큼, 글로벌 트렌드와 결합한 이번 음료에도 관심이 높을 것으로 기대했다.

스타벅스 최현정 식음개발담당은 “고객들로부터 출시 요청이 이어졌던 두바이 음료를 글로벌 협업을 통해 선보이게 됐다”며 “앞으로도 고객 니즈와 트렌드를 반영한 메뉴로 고객 경험을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

스타벅스는 지난달 30일부터 카다이프와 피스타치오 페이스트를 활용한 ‘두바이 쫀득롤’을 6개 매장(센터필드R·스타필드코엑스몰R·용산역써밋R·리저브광화문·성수역·홍대동교)에서 판매 중이며, 1인당 최대 2개까지 구매할 수 있다.