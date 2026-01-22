"두쫀쿠를 타르트로"…파리바게뜨, ‘두쫀 타르트’ 출시

초코 타르트지 안에 피스타치오 페이스트·카다이프 채워

파리바게뜨가 ‘두바이 스타일 디저트'의 매력을 담은 신제품 ‘두쫀 타르트’를 출시한다고 22일 밝혔다.

오는 23일 출시하는 ‘두쫀 타르트’는 초코 타르트지 안에 피스타치오 원물로 만든 피스타치오 페이스트와 밀로 만든 얇은 면인 카다이프를 듬뿍 채워 깊고 풍부한 맛을 구현했다.

여기에 마시멜로우를 올리고 코코아 파우더로 마무리해 바삭함과 쫀득함, 부드러움이 어우러지는 입체적인 식감을 즐길 수 있다.

파리바게뜨 ‘두쫀 타르트’. (제공=파리바게뜨)

두쫀 타르트는 전국 가맹점에서 한정 수량으로 선보인다.

파리바게뜨 관계자는 “최근 화제가 되고 있는 두바이 스타일 디저트의 맛의 조화를 더욱 풍성하게 느낄 수 있도록 타르트 형태로 선보였다”며 “앞으로도 색다른 재미와 경험을 전할 수 있는 제품을 지속적으로 출시할 것”이라고 말했다

