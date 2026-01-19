CU, '두쫀쿠' 가격 20% 기습 인상…GS25·세븐일레븐·이마트24는?

편의점 CU가 ‘두바이 쫀득쿠키(두쫀쿠)’ 가격을 최대 700원 인상했다. 회사는 원재료 가격이 치솟아 가격을 올렸다는 설명이다.

반면, 비슷한 두바이 시리즈를 판매하는 GS25·세븐일레븐·이마트24는 가격 인상 계획이 없는 것으로 확인됐다.

19일 업계에 따르면 BGF리테일이 운영하는 CU는 이날부터 ‘두바이식 초코 쿠키’ 가격을 기존 3천600원에서 4천300원으로 700원(19.4%) 인상했다.

‘두바이 쫀득 마카롱’은 3천200원에서 3천700원으로 500원(15.6%), ‘두바이 쫀득 찹쌀떡’은 3천100원에서 3천500원으로 400원(12.9%) 올렸다.

CU 두바이 신상 디저트. (제공=BGF리테일)

회사는 원재료 비용이 상승함에 따른 가격을 인상했다고 설명했다.

BGF리테일 관계자는 “피스타치오, 카다이프 등 원료 가격 인상으로 제조 원가가 올랐다”며 “제조사에서 원가 인상분을 반영해달라는 요청이 있어 가격을 조정했다”고 말했다.

실제 두쫀쿠가 주요 유총채널과 디저트 전문점 등에서 인기를 끌면서 원재료 가격도 상승하고 있다.

주요 재료인 볶은 카다이프 가격은 5㎏ 기준 14만원을 넘어섰다. 두쫀쿠 유행 전에는 4만~7만원 대였다. 탈각 피스타치오는 1㎏ 당 4만원대에서 11만원대까지 치솟았다.

다만 두바이 스타일 디저트를 판매 중인 타 편의점들은 가격 인상 계획이 없다는 입장이다. GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 ▲두바이쫀득초코볼(2개입·5천800원) ▲두바이초코브라우니(3천800원) ▲두바이스타일초코머핀(2천900원) 등을 판매 중이다.

세븐일레븐은 ‘두바이식 카다이프 뚱카롱(3천200원)’과 ‘카다이프 쫀득볼(3천200원)’을 운영 중이고 이마트24도 ‘초코카스테라카다이프모찌(2개입·5천800원)’와 ‘초코카다이프 모찌(3천100원)’를 선보였다.

GS리테일 관계자는 “현재 두바이 시리즈 3종이 대표 상품인데 이들 제품의 가격 인상 요청은 아직까지는 없다”고 말했다.

세븐일레븐과 이마트24 관계자 역시 “가격 인상 계획은 없다”고 답했다.