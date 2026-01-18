'두쫀쿠' 품귀에…세븐일레븐, ’두바이식 카다이프 뚱카롱’ 출시

편의점 세븐일레븐이 두쫀쿠(두바이쫀득쿠키) 열풍에 발맞춰 두바이식 디저트 ‘두바이식 카다이프 뚱카롱’을 출시한다고 18일 밝혔다.

세븐일레븐은 지난 1일 ‘카다이프 쫀득볼’을 출시해 출시 2주 만에 디저트 카테고리 매출을 전년 대비 250%까지 끌어올렸다.

이번에 선보이는 두바이식 카다이프 뚱카롱은 ‘두쫀쿠’의 핵심 재료인 카다이프면과 피스타치오 크림을 담아 바삭한 식감과 진한 고소함이 특징이다. 초코맛 마카롱 코크는 아몬드가루 100%를 사용했다.

세븐일레븐, 두바이식 카다이프 뚱카롱. (제공=코리아세븐)

세븐일레븐은 두바이식 카다이프 뚱카롱을 두바이쫀득쿠키, 생초코파이 등 최근 연이어 흥행에 성공한 프리미엄 디저트 흐름을 이어나갈 흥행카드로 기대하고 있다.

박대성 세븐일레븐 간편식품팀장은 “최근 디저트 소비는 단순히 맛과 가격을 넘어, 상품을 찾는 과정에서의 재미와 경험 가치까지 중시하는 방향으로 변화하고 있다”며 “앞으로도 글로벌 트렌드와 시즌성을 반영한 차별화 디저트를 통해 세븐일레븐이 MZ세대의 디저트 셀렉숍으로 자리매김하도록 하겠다”고 말했다.