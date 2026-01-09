미국 스타벅스, '두바이 초콜릿 라떼' 한정 출시...한국은?

미국 스타벅스가 최근 SNS 중심으로 확산되고 있는 ‘두바이 초콜릿’을 활용한 신메뉴를 기간 한정 판매한다.

미국 스타벅스 홈페이지에 따르면, 회사는 지난 6일부터 미국 내 매장에서 ‘아이스 두바이 초콜릿 말차’와 ‘아이스 두바이 초콜릿 모카’를 겨울 시즌 한정 메뉴로 출시했다. 두 제품은 2025년 스타벅스에서 인기를 끌었던 음료와 고급 초콜릿 디저트에서 영감을 받아 개발됐다고 회사는 설명했다.

두바이 초콜릿은 피스타치오와 초콜릿, 카다이프 등 중동 디저트 재료를 활용해 진한 풍미와 독특한 식감을 강조한 것이 특징이다. 국내에서는 SNS를 계기로 유행이 확산됐으며, 두바이쫀득쿠키를 비롯해 도넛과 빙수, 편의점 디저트 등으로 빠르게 변주되고 있다.

미국 스타벅스가 출시한 두바이 초콜릿 라떼. (사진=회사 공식 홈페이지)

두바이 초콜릿은 지난 2023년 말 틱톡에서 두바이 기반 디저트 브랜드 ‘픽스 디저트 쇼콜라티에’의 초콜릿 바 영상이 확산되며 본격적으로 주목받기 시작했다. 그러나 미국 내에서는 두바이 초콜릿을 쉽게 구하기 어려워, 이를 변형한 카피 메뉴가 확산됐다.

이 중 SNS 등에서는 스타벅스 아이스 말차 라떼에 피스타치오 소스와, 초콜릿 크림 콜드폼을 추가한 메뉴가 인기를 끌었다. 이에 스타벅스는 지난해 12월 공식 홈페이지를 통해 “2025년 가장 화제를 모은 음료 상당수가 공식 메뉴가 아닌 고객과 스타벅스 파트너가 만든 커스터마이징 음료였다”며 해당 음료를 2025년 가장 화제가 된 음료로 소개했다.

정식 출시된 아이스 두바이 초콜릿 말차는 무가당 말차에 피스타치오 소스와 우유, 얼음을 더하고 초콜릿 크림 콜드폼과 솔티드 브라운 버터 토핑이 올라갔다. 아이스 두바이 초콜릿 모카는 에스프레소에 초콜릿 모카 소스와 우유를 조합한 뒤 피스타치오 크림 콜드폼과 솔티드 브라운 버터 토핑이 들어갔다.

국내 스타벅스 매장의 경우 아직 출시 계획은 없는 상황이다. 스타벅스코리아 관계자는 “두바이 관련 메뉴에 대해 현재 국내에서는 특별한 판매 계획이 없는 상황”이라고 말했다.