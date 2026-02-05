"두쫀쿠 다 모았다"…이마트24, 두바이 스타일 신제품 10종 출시

이마트24가 카다이프와 피스타치오 등의 원재료를 활용한 ‘두바이 스타일’ 신제품 10종을 이달 순차 선보인다고 5일 밝혔다. 앞서 출시한 ‘카다이프모찌 2종’을 포함하면 두바이 스타일 단독 상품은 총 12종으로 확대된다.

이마트24는 “뭘 좋아할지 몰라 다 준비했어”라는 마케팅 슬로건 아래 맛과 식감, 풍미 등 고객들의 세분화된 취향을 공략한다는 계획이다. 트렌드에 맞는 직관적인 네이밍 전략을 위해 상품명을 모두 세 글자로 통일했다.

먼저 ‘두카크(두바이카다이프크림빵)’는 초코 스프레드와 피스타치오 크림을 함께 담은 두바이 스타일 크림빵이다. 판 초콜릿 형태의 ‘두카초(두바이카다이프판초콜릿)’는 카다이프와 피스타치오를 활용한 스프레드를 안에 채운 뒤 피스타치오 분태로 마무리했다. ‘두쫀쿠(두바이쫀득쿠키)’는 마시멜로를 사용해 쫀득한 식감을 극대화했다.

이마트24, 카다이프·피스타치오 활용한 두바이 스타일 단독 신제품 10종 선봬. (제공=이마트24)

이와 함께 부드러운 식빵 사이에 카다이프와 초코칩 생크림을 넣은 ‘두카샌(두바이카다이프초코크림샌드위치)’과 피스타치오와 커피의 풍미를 느낄 수 있는 ‘두헤아(두바이헤이즐넛아이스밀크컵), ‘두바아(두바이바닐라라떼아이스밀크컵)’ 등 두바이 스타일을 샌드위치 및 아이스크림과 같은 여러 상품군으로 확대했다.

이외에도 ‘두쫀모(두바이카다이프쫀득모찌빵)’, ‘두샌빵(두바이카다이프샌드빵)’, ‘두샌쿠(두바이카다이프샌드쿠키)’, ‘두카롱(두바이카다이프마카롱)’ 등 제품의 외형을 이루는 재료에 따라 쫄깃함, 부드러움, 바삭함, 폭신함 등 다채로운 식감을 구현했다.

이번 신제품은 지난 4일 선보인 두카샌을 시작으로 ▲두카크·두카초·두쫀쿠(7일) ▲두헤아·두바아(11일) ▲두쫀모·두샌빵·두카롱·두샌쿠(12일) 등이 순차 출시된다.

이마트24는 두바이 스타일 상품을 구매하면서 모바일 앱 바코드를 스캔하는 고객을 대상으로 ‘두바이 먹고 Real 두바이 가자’ 프로모션도 이달 한 달간 진행한다.

행사에 참여하는 고객 중 매주 1명을 추첨해 ‘리얼 두바이 여행 패키지 2인’을 증정하며, 매주 2명에게는 ‘조선호텔 상품권 30만원’을, 매주 50명에게는 ‘이마트24 앱 쿠폰 5000원’을 제공한다.

관련기사

플래그십 스토어 ‘트렌드랩 성수점’에서는 두바이 스타일 상품을 1만원 이상 구입 시 2000원 상당 ‘두쫀쿠 지원금’을 받을 수 있는 이벤트도 진행한다.

김효진 이마트24 베이커리팀 팀장은 “두바이 스타일 차별화 상품은 현재 소비 트렌드의 핵심 키워드로 고객들이 멀리 찾아다니지 않아도 전국 이마트24에서 간편하게 경험할 수 있도록 기획했다”며 “이번 신제품을 통해 ‘포스트 두쫀쿠’ 트렌드를 선도하는 한편, 앞으로도 젊은 세대의 취향과 라이프스타일을 가장 빠르게 반영하는 플랫폼의 역할을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.