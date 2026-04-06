제네시스, 공식 온라인 전용 '제네시스 부티크' 오픈

제네시스는 현대백화점이 운영하는 프리미엄 온라인몰 '더현대 하이' 내에 브랜드 전용관인 '제네시스 부티크'를 오픈했다고 6일 밝혔다.

'제네시스 부티크'는 프리미엄 라이프스타일 상품, 제네시스 차량 전용 및 자동차 관리 용품을 선보이는 공간으로, 제네시스가 엄선한 상품들을 누구나 쉽고 편리하게 구매할 수 있다.

제네시스는 이번 신규 오픈에 맞춰 고객 선호 반영 및 차종별 맞춤형 상품 등을 추천하는 큐레이션 서비스를 도입하고, 고급 자동차 용품을 찾는 운전자를 위한 전문관으로 거듭난다.

'제네시스 부티크' 판매 상품 (사진=제네시스)

주요 판매 상품은 ▲키케이스와 키링, 디퓨저와 향기 카트리지, 우산 등 선물 및 일상 용도로 고객 선호도가 높은 상품과 함께, ▲스케일 모델(차량 모형), 골프 용품과 같은 제네시스 브랜드 경험을 확장할 수 있는 아이템들로 구성된다.

아울러 ▲차량 콘솔 트레이, 트렁크 정리함 등 수납 편의성을 높이는 제네시스 인증 차량 용품 'MFG' 라인업 ▲독일 프리미엄 케어 브랜드 소낙스의 차량 관리 용품 ▲국내 프리미엄 자동차 실내용품 브랜드 아임반의 시트 커버와 쿠션 등도 판매된다.

이번 현대백화점 온라인몰 내 '제네시스 부티크' 오픈으로 기존 제네시스 공식 온라인몰과 제네시스 청주에 더해 판매 채널이 확장되면서 고객 편의가 향상될 것으로 기대된다.

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제네시스 관계자는 "현대백화점의 '더현대 하이' 런칭에 맞춰 자동차 브랜드 최초로 백화점 온라인 플랫폼에 브랜드 전용관을 열게 됐다"며 "제네시스만의 차별화된 럭셔리 라이프스타일을 고객에게 꾸준히 선보이겠다"고 밝혔다.

제네시스는 이번 신규 오픈을 기념해 구매 고객에게는 오는 19일까지 금액에 따라 사은품을 증정하는 행사도 진행한다.