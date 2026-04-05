유류비 지원에 최대 300만원 할인까지…현대차 '이지 스타트' 실시

현대자동차가 차량 구매 및 보유 과정에서 발생하는 경제적, 심리적 부담을 줄이기 위해 '현대 이지 스타트(Easy Start) 프로그램'을 5일부터 운영한다고 밝혔다.

이번 프로그램은 기존 일부 차량에만 적용되던 구매 부담 완화 및 연료비 지원 혜택을 싼타페, 쏘나타, 포터 LPDi 등 주요 인기 차종으로 확대한 것이 특징이다. 주요 혜택은 크게 차량 할인 및 할부 혜택을 제공하는 구매 지원과 유류비 등을 지원하는 운행 지원으로 나뉜다.

우선 구매 지원 측면에서 '이지 스타트 특화 조건'을 통해 최대 300만원의 할인을 제공한다. 차종별 할인 규모는 싼타페와 쏘나타가 최대 300만원, 아이오닉6 및 코나 일렉트릭 최대 200만원, 아이오닉 5 최대 150만원, 포터 LPDi 최대 100만원이다.

현대 이지 스타트 프로그램 (사진=현대자동차)

초기 비용 부담을 낮춘 차량반납 유예형 할부 프로그램도 강화됐다. 이 상품은 차량의 잔존가치를 보장받아 할부금을 유예하고 이자만 납부하다가, 만기 시 차량을 반납해 유예금을 상환하는 방식이다.

해당 할부 적용 시 싼타페는 월 33만원대, 쏘나타는 월 27만원대, 포터 LPDi는 24만원대 등 월 20만~30만원대의 낮은 월 납입금으로 차량을 이용할 수 있다.

최근 불안정한 유가 상황을 고려해 유지비 부담을 덜어주는 운행 지원 혜택도 마련됐다. 차종에 따라 2~3개월 분량에 해당하는 최대 40만원 상당의 유류비 및 충전비를 제공한다. 싼타페와 쏘나타의 경우 30만원 상당의 주유권 또는 최대 30만원 상당의 카드 혜택을 제공하며, 포터 LPDi 고객에게는 조건에 따라 최대 40만원 상당의 혜택을 제공한다.

전기차(아이오닉 5, 아이오닉 6, 코나 일렉트릭) 고객에게는 20만원, 수소차 넥쏘 고객에게는 40만원의 충전비를 지원한다.

현대차는 신규 프로모션 외에도 기존 구매 고객 케어 프로그램을 지속해 혜택의 폭을 넓혔다. 출고 후 차종이나 신차를 교환해 주거나 할부 잔액을 면제해 주는 '어드밴티지 프로그램'과 전기차 구매자를

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한편 제네시스 브랜드 역시 '프라이빗 오퍼'를 통해 G80, GV70, GV80 차종(전동화 모델 제외)에 최대 10%의 특별 할인을 실시한다.

현대차 관계자는 "이번 프로모션을 비롯해 다양한 프로그램을 전개하여 차량 구매부터 보유 전 과정까지 고객들의 실질적인 부담을 낮춰주고, 더 많은 고객이 현대차의 라인업을 합리적으로 경험할 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.