토요타, 패럴림픽 노르딕스키 영웅 '김윤지 선수'에 시에나 전달

한국토요타자동차는 지난 2일 토요타 분당 전시장에서 '2026 밀라노-코르티나 동계패럴림픽(밀라노 동계패럴림픽)' 국가대표 선수단 중 최우수선수(MVP)로 발탁된 김윤지 선수에게 '토요타 시에나 하이브리드'를 전달했다고 밝혔다.

이날 차량 전달식에는 콘야마 마나부 한국토요타자동차 대표이사 사장을 비롯해 정진완 대한장애인체육회 회장과 선수 가족 등이 참석해 패럴림픽에서 뛰어난 성과를 낸 김윤지 선수를 축하하는 시간을 보냈다.

김윤지 선수는 이번 밀라노 동계패럴림픽에서 노르딕스키(바이애슬론·크로스컨트리) 6개 종목에 출전해 탁월한 기량을 발휘하며 금메달 2개와 은메달 3개를 획득하는 쾌거를 이뤘다.

왼쪽부터 한국토요타자동차 콘야마 마나부 사장, 김윤지 선수(BDH파라스), 대한장애인체육회 정진완 회장, 광장오토모티브 박영식 대표이사 (사진=한국토요타자동차)

특히 김윤지 선수는 만 19세의 나이에 처음 출전한 패럴림픽 무대에서 5개 메달을 따내며 동·하계 패럴림픽뿐 아니라 올림픽까지 통틀어 한국 스포츠 사상 단일 종합 스포츠 대회 최다 메달을 기록했다.

이를 바탕으로 대한장애인체육회 출입기자단 투표에서도 대회 최우수선수(MVP)로 뽑히는 영예를 안았다.

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한국토요타자동차는 김윤지 선수를 축하하기 위해 '토요타 시에나 하이브리드'를 부상으로 제공했다. 이번 MVP 차량 제공은 한계를 뛰어넘고 불가능에 도전하자는 의미를 담은 토요타의 글로벌 캠페인 '스타트 유어 임파서블' 정신을 담아 기획됐다.

콘야마 마나부 한국토요타자동차 사장은 "첫 패럴림픽 무대에서 새 역사를 쓴 김윤지 선수의 투혼이 우리 모두에게 큰 감동을 줬다"며 "앞으로도 한계에 도전하는 모든 장애인 스포츠 선수들을 응원하고, 대한민국 장애인 체육 저변 확대를 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 전했다.