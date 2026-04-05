포르쉐·아우디 제친 아이오닉6 N, '세계 올해의 고성능 자동차' 등극

현대자동차의 고성능 전기 세단 아이오닉6 N이 세계 자동차 시장에서 권위를 인정받는 '월드카 어워즈(World Car Awards)'의 최고상을 거머쥐며 전동화 기술력을 입증했다.

아이오닉 6 N은 '2026 월드카 어워즈'에서 '세계 올해의 고성능 자동차(World Performance Car)' 부문 수상작으로 선정됐다. 이번 수상으로 현대차그룹은 2023년 기아 EV6 GT, 2024년 아이오닉5 N에 이어 3년 연속 고성능 전기차 부문에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 인정받게 됐다.

그간 세계 올해의 고성능 자동차 부문은 포르쉐, 아우디, 맥라렌, BMW 등 유럽의 럭셔리 및 프리미엄 브랜드들이 독식해온 무대였다. 현대차그룹은 전기차 전용 플랫폼 E-GMP 기반의 전동화 기술과 모터스포츠에서 확보한 데이터를 결합해 고성능차 시장의 경쟁 구도를 재편한 것으로 평가받는다.

현대차 아이오닉6 N, 세계 올해의 고성능 자동차 수상 (사진=현대자동차)

아이오닉6 N은 전·후륜 모터를 통해 합산 최고 출력 448kW(609마력), 최대 토크 740Nm(75.5kgf·m)를 발휘한다. 일정 시간 동안 가속 성능을 극대화하는 'N 그린 부스트'를 활성화하면 출력은 최고 478kW(650마력), 토크는 770Nm(78.5kgf·m)까지 높아진다.

기술적으로는 WRC 참가 노하우와 롤링랩 'RN24'를 통해 개발된 고성능 기술이 대거 이식됐다. 차세대 서스펜션 지오메트리, 스트로크 감응형 전자제어 서스펜션(ECS) 댐퍼를 비롯해 N e-쉬프트, N 액티브 사운드 플러스, N 드리프트 옵티마이저 등 운전 재미를 극대화하는 사양들이 적용됐다.

관련기사

월드카 어워즈 심사위원단은 아이오닉6 N에 대해 "치열한 고성능 전기차 시장에서 운전의 재미와 정밀함, 진정한 주행 감각을 동시에 갖춘 모델"이라며 "까다로운 도로에서도 정통 스포츠카처럼 움직일 수 있는 차량"이라고 평가했다.

한편, 아이오닉6 N은 이번 수상에 앞서 영국 '2026 왓 카 어워즈'에서 '최고의 고성능 전기차'로 선정됐으며, '2026 탑기어 전기차 어워즈'에서도 '운전자를 위한 최고의 차'에 이름을 올리는 등 주요 자동차 전문 매체의 호평을 이어가고 있다.