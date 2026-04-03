니콘이미징코리아, Z렌즈 15종 캐시백 행사 진행

6월 하순까지 구매 후 신청 가능... 최대 20만원 환급

홈&모바일입력 :2026/04/03 09:54

권봉석 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

니콘이미징코리아가 오는 6월 하순까지 미러리스 카메라용 Z마운트 니코르 렌즈 캐시백 행사를 진행한다.

대상 제품은 니코르 Z 35mm f/1.2 S, 니코르 Z 85mm f/1.2 S, 니코르 Z 135mm f/1.8 S 플레나 등 프리미엄 렌즈, 니코르 Z 20mm f/1.8 S, 니코르 Z 24-200mm f/4-6.3 VR 등 광각/줌렌즈를 포함해 총 15종으로 구성됐다.

니콘이미징코리아가 오는 6월 21일까지 니코르 Z렌즈 15종 캐시백 행사를 진행한다. (사진=니콘이미징코리아)

오는 6월 21일까지 행사 대상 렌즈 구매, 29일까지 정품 등록 및 무상서비스 기간 연장, 7월 6일까지 캐시백을 신청해 참여할 수 있다.

환급액은 렌즈별로 3만원에서 20만원까지 차등 책정되며 신청은 1인당 렌즈 2개까지 가능하다. 초과 시 합계 지급 금액이 높은 2대까지 환급 받을 수 있다. 해당 금액은 7월 31일 지정 계좌로 일괄 지급된다.

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'월간 니코르' 4월 콘텐츠에 소개된 니코르 Z 85mm f/1.8 S 렌즈 구매시 렌즈 보호 필터를 추가 제공하는 행사에도 중복 참여 할 수 있다.

행사 대상 렌즈 제원 등은 니콘이미징코리아 웹사이트에서 확인 가능하다.

권봉석 기자bskwon@zdnet.co.kr
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