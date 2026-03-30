니콘이미징코리아, 4월 니콘스쿨 커리큘럼 공개

니콘이미징코리아가 오는 4월 진행할 일반 소비자 대상 교육 프로그램 '니콘스쿨'을 공개했다. 개화 시기에 맞춰 도심 속 다양한 풍경을 담을 수 있는 오프라인 강의를 대폭 강화했다.

니콘스쿨은 사진 및 영상 촬영에 관심 있는 소비자 대상으로 매달 전문 작가의 심층 강의를 제공하는 니콘이미징코리아의 사진 전문 교육 프로그램이다.

4월 니콘스쿨 강의는 문래동, N서울타워, 서울숲, 난지한강공원 등 서울 도심 속 다양한 풍경을 담을 수 있는 오프라인 강의를 총 다섯 건으로 늘렸다.

니콘이미징코리아 4월 니콘스쿨 프로그램. (사진=니콘이미징코리아)

4월 4일 진행되는 '문래동 야외 출사-컬러 프로젝트'에서는 피사체와 풍경을 촬영하며 색을 중심으로 한 시각적 표현을 경험할 수 있다.

이어 17일에는 '서울타워와 함께 담는 도심 풍경', 19일에는 '서울숲 튤립과 한강 일몰 촬영', 22일에는 '도시의 밤을 담다-루프탑 야경 촬영' 등이 연이어 진행된다.

니콘이미징코리아 공식 유튜브 채널에서는 15일 남산타워나 광화문 등 도심 랜드마크 촬영 노하우를, 16일에는 카메라 초점과 노출, 색감 등 맞춤형 설정 방법을 소개한다.

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오프라인 강의는 별도 사전 신청과 소정의 수강료 결제 등이 필요하다. 온라인 강의는 니콘이미징코리아 공식 유튜브 채널을 통해 실시간 진행되며 채널에 남은 영상으로 복습도 가능하다.

니콘스쿨 프로그램 상세 정보 확인과 신청은 니콘이미징코리아 홈페이지에서 가능하다.