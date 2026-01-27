니콘, 시네마 미러리스 'ZR' 펌웨어 1.10 발표

연속녹화 360분으로 확대, 촬영 장비간 타임코드 동기화 강화

홈&모바일입력 :2026/01/27 13:52

권봉석 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

니콘이미징코리아가 27일 시네마 미러리스 카메라 'ZR' 펌웨어 1.10을 공개했다.

ZR은 니콘이 2024년 3월 인수한 미국 디지털 시네마 카메라 업체 '레드'(RED) 기술력을 활용해 시네마 전용으로 개발한 첫 제품이다.

2천450만 화소 풀프레임 CMOS 센서를 바탕으로 니콘 Z6 Ⅲ와 같은 사진 성능, 레드 카메라의 노출 표준과 룩업테이블(LUT)을 지원한다.

영상 촬영에 특화된 니콘 ZR 시네마 미러리스 카메라. (사진=지디넷코리아)

펌웨어 1.10은 지난 해 10월 출시 이후 처음 공개되는 새 펌웨어다. 영상 연속 시간을 기존 125분에서 360분으로 3배 가까이 늘려 이벤트, 콘서트, 인터뷰 등 장시간 녹화시 안정적 촬영이 가능하다.

외부 마이크나 라인 입력 단자를 통해 음성 녹음 장비나 여러 대의 카메라와 직접 연결해 타임코드를 입력할 수 있어, 촬영 현장에서 장비 간 동기화 편의성을 강화했다. 동기화 후 연결을 해제해도 타임코드를 유지하는 잼 싱크(jam sync) 방식을 적용했다.

니콘 전용 코덱 'R3D NE'로 Log3G10 촬영 시 ISO 감도에 따라 달라지는 최대 밝기 기준을 히스토그램 및 웨이브폼 모니터 등 밝기 정보 표시 화면에 경고선으로 표시하는 기능이 추가됐다.

관련기사

모니터가 닫힌 상태에서 카메라 전원 점등 여부를 확인할 수 있는 램프 절전 표시 기능을 추가해 불필요한 배터리 소모를 줄였다.

새 펌웨어는 오늘(27일)부터 니콘이미징코리아 온라인 다운로드 센터에서 무료 다운로드·설치 가능하다.

권봉석 기자bskwon@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
니콘이미징코리아 미러리스 카메라 ZR

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

트럼프 한마디에 車업계 '초비상'...연간 영업익 4조원 증발 위기

'큰손' 애플도 백기...삼성·SK, 아이폰용 LPDDR 가격 인상

타는 목마름으로 우주와 생명, 한살림을 노래하다

[컨콜종합] 현신균號 LG CNS, AI·클라우드 성장 가속…차세대 동력은 '글로벌 AX'

ZDNet Power Center