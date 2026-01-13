니콘이미징코리아, '클럽N 앰배서더' 7기 작가 모집

니콘이미징코리아가 오는 2월 8일까지 신진 작가 지원 프로그램 '클럽N 앰배서더' 7기 참가자를 모집한다.

니콘이미징코리아는 2007년부터 국내 전문 작가들의 창작 활동을 후원해 왔다. 2020년부터 다양한 배경을 가진 사진·영상 작가를 후원하기 위해 지원 프로그램을 개편해 운영중이다.

클럽N 앰배서더 7기는 오는 4월부터 내년 3월까지 활동하며 협업 콘텐츠 제작, 카메라 등 장비 무상 대여, 우선 수리 서비스 등 사진 및 영상 콘텐츠 제작 활동을 지원받는다.

니콘이미징코리아가 니콘 앰배서더 클럽N 7기 대상자를 모집한다. (사진=니콘이미징코리아)

1년간 활동 후 평가를 통해 우수 활동자 선정시 2027년 니콘프로페셔널서비스(NPS) 회원 자격이나 활동 기간 1년 연장 등 특전을 제공한다.

프로그램 신청은 사진 및 영상 분야에서 활동하는 작가라면 누구나 가능하며, 니콘이미징코리아 공식 홈페이지 내 'CLUB: N' 페이지에서 지원서를 작성해 제출하면 된다. 최종 합격자는 오는 3월 11일 개별 통보한다.

이주은 니콘이미징코리아 마케팅 부장은 "클럽N은 지난 6년 간 전문가들의 창의적인 시선과 니콘의 혁신적인 기술력이 만나 새로운 가능성을 보여주는 중요한 소통 창구 역할을 해왔다"며 "이번 7기 클럽N 앰배서더 활동을 통해 국내 사진·영상 문화가 한 단계 더 도약하기를 기대한다"고 밝혔다.