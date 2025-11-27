니콘이미징코리아, 미러리스 4종 캐시백 행사 진행

니콘이미징코리아가 오는 2026년 3월까지 Z마운트 미러리스 카메라 4종 대상 캐시백 행사를 진행한다.

대상 제품은 올해 4월 출시된 Z5 Ⅱ와 Z8, Z6 Ⅲ, Z f 등 풀프레임 미러리스 카메라 4종이다.

오는 2026년 3월 2일까지 제품 구매 후 같은 달 9일까지 정품 등록을 마치면 캐시백 신청이 가능하다.

니콘 풀프레임 미러리스 카메라 'Z5 Ⅱ'. (사진=니콘이미징코리아)

환급액은 기종별로 최저 10만원에서 최대 60만원까지 책정됐다.

신청은 1인당 카메라와 렌즈 각각 2대까지 가능하며, 초과 시 합계 지급 금액이 높은 2대까지 환급 받을 수 있다. 카메라는 바디 단품과 렌즈킷 모두 포함된다.

캐시백 대상 제품 상세 제원과 행사 관련 내용은 니콘이미징코리아 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.