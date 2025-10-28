니콘이미징코리아, 미러리스 카메라 'Z f' 펌웨어 3.00 버전 공개

니콘이미징코리아가 28일 레트로 디자인을 적용한 풀프레임 미러리스 카메라 'Z f' 펌웨어 3.00 버전을 공개했다.

Z f는 2023년 10월 출시된 풀프레임 미러리스 카메라로 필름 카메라를 닮은 다이얼 등 레트로 디자인에 고성능을 결합했다.

최상위 제품인 Z9과 같은 영상처리엔진 '엑스피드7'(EXPEED 7)으로 화질과 속도를 강화했고 지난 9월 실버 색상을 추가 출시했다.

풀프레임 미러리스 카메라 Z f 실버 색상. (사진=니콘)

이날 공개된 펌웨어 3.00 버전은 지난 4월 펌웨어 2.00 버전 공개 이후 반 년만에 등장했다. 사진과 영상에 필름 입자 효과를 더할 수 있는 '필름 그레인' 기능이 추가됐다.

필름 그레인 기능은 이미지 처리 과정에서 입자 크기는 3단계, 강도는 6단계로 조절해 원하는 느낌을 구현할 수 있다. 입자 패턴은 촬영시마다 무작위 적용돼 실제 필름 카메라로 촬영시와 유사한 효과를 구현한다.

수동 초점 모드에서 초점이 맞은 부분에 빗금을 쳐 표시하는 포커스 피킹 기능에는 '확대시에만 표시' 옵션이 적용됐다. 정지화면 촬영시 4:3, 영상에는 9:16비율 가이드라인이 적용돼 소셜미디어 노출용 콘텐츠 촬영을 고려했다.

관련기사

회전식 모니터 열림 여부를 판단해 뷰파인더 오작동을 방지하는 자동전환 기능이 추가됐고 하이 스피드 프레임 캡쳐 및 픽셀 시프트 촬영 시 전자 셔터음 출력 기능이 활성화된다.

새 펌웨어는 오늘(28일)부터 니콘이미징코리아 온라인 다운로드 센터와 니콘 이미징 클라우드를 이용해 무료 다운로드·설치 가능하다.