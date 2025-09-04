니콘이미징코리아, 미러리스 카메라 'Z f' 실버 색상 출시

니콘이미징코리아가 레트로 디자인을 적용한 풀프레임 미러리스 카메라 'Z f' 실버 색상 모델을 오는 26일 국내 출시한다.

Z f는 2023년 10월 출시된 풀프레임 미러리스 카메라로 필름 카메라를 닮은 다이얼 등 레트로 디자인에 고성능을 결합했다. 최상위 제품인 Z9과 같은 영상처리엔진 '엑스피드7'(EXPEED 7)으로 화질과 속도를 강화했다.

풀프레임 미러리스 카메라 Z f 실버 색상. (사진=니콘)

출시 이후 펌웨어 업데이트로 와이파이를 이용한 사진 백업과 유명 사진 작가 프리셋 다운로드를 지원하는 니콘 이미징 클라우드, 피사체 감지 옵션에 '조류' 추가, 단초점 렌즈 장착시 최대 2배까지 손실 없는 확장이 가능한 고해상도 줌 기능이 추가됐다.

오는 26일 출시되는 Z f 실버 색상 모델의 기능과 성능은 기존 출시 제품과 동일하다. 니콘이미징코리아 관계자는 "출시 이후 고객들의 실버 컬러의 출시 요청이 계속 있었으며, 출시 2주년을 맞이해 새로운 컬러의 제품을 선보이게 됐다"고 밝혔다.

크롬 도금 마감을 더해 금속 질감에 가까운 실버 색상을 구현하고 바디 커스터마이징이 가능한 '프리미엄 익스테리어'도 코냑 브라운, 틸 블루, 모브 핑크 등 3가지 색상을 추가했다.

관련기사

향후 펌웨어 업데이트로 필름 사진의 입자감과 질감을 재현할 수 있는 '필름 그레인' 기능도 추가될 예정이다. 촬영 시 입자 크기 3단계, 강도 6단계로 조정 가능하다.

Z f 실버 색상은 오는 26일 국내 출시 예정이며 정가는 본체(바디) 기준 288만원으로 책정됐다.