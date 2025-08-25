니콘이미징코리아, 9월 니콘스쿨 프로그램 공개

니콘이미징코리아가 오는 9월 진행할 소비자 대상 사진/영상 교육 프로그램 '니콘스쿨' 커리큘럼을 공개했다.

니콘스쿨은 사진 및 영상 촬영에 관심 있는 소비자 대상으로 매달 전문 작가의 심층 강의를 제공하는 니콘이미징코리아의 사진 전문 교육 프로그램이다.

9월 니콘스쿨은 오프라인 강의 5개, 온라인 강의 3개 등 총 8개로 구성됐다. 직장인과 학생을 겨냥해 평일 저녁과 주말 강의를 확대하고 니콘스쿨 강사와 국내 명소에서 사진 촬영을 진행한다.

니콘이미징코리아 9월 니콘스쿨 프로그램. (사진=니콘이미징코리아)

오는 6일에는 국립중앙박물관에서 '광각렌즈 촬영 실습', 13일 오전에는 '니콘스쿨 가을 출사-창덕궁'이 진행된다.

같은 날 오후에는 '한강을 따라 걷는 서울 풍경 사진 실습'이, 19일 오후에는 서울로 7017에서 야경 촬영 실습이 진행된다. 28일에는 연남동과 연희동 등 서울 도심 속 풍경을 담은 스냅 촬영 실습을 진행한다.

온라인 강의는 '광각렌즈와 망원렌즈 활용법'(3일), '일상의 순간, 특별한 기록–야외 인물 스냅 A to Z'(19일), '흑백사진은 색조로부터의 도피인가? 그것이 알고 싶다!'(24일) 등 총 3건이며 저녁 8시에 진행된다.

오프라인 강의는 별도 신청과 수강료 결제, 사전 준비가 필요하다. 온라인 강의는 니콘이미징코리아 공식 유튜브 채널을 통해 실시간 진행되며 채널에 남은 영상으로 복습도 가능하다.

니콘스쿨 프로그램 상세 정보 확인과 신청은 니콘이미징코리아 홈페이지에서 가능하다.