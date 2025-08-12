니콘이미징코리아, 조류 사진 공모 '새로운 시선展' 개최

니콘이미징코리아가 오는 11월 9일까지 조류 사진 콘테스트 '새로운 시선展'을 진행한다.

이번 콘테스트는 조류 상태에 대한 관심을 높이고 생태 보존에 참여할 수 있는 기회를 제공할 목적으로 진행된다. 니콘이미징코리아 인스타그램 팔로우 후 직접 찍은 사진을 해시태그와 함께 올려 응모할 수 있다.

응모 사진 수에는 제한이 없고 응모자 중 총 대상 1명, 우수상 3명, 인기상 5명 등을 선정 예정이다.

조류 포토 콘테스트 ‘새로운 시선展’ 포스터. (사진=니콘이미징코리아)

대상 수상자에는 풀프레임 미러리스 카메라 Z5 Ⅱ 24-70mm 렌즈킷, 니콘 판초 우의 등을 제공한다.

응모자 전원 대상으로 한정판 니콘 뱁새&장망원 핀뱃지를 제공한다. 니콘이미징코리아는 응모자 1인당 1만원을 적립해 생태지평연구소에 기부할 예정이다.

니콘이미징코리아 관계자는 "자연과 교감을 통한 배움과 즐거움을 동시에 느낄 수 있는 조류 촬영을 더 많은 사람드링 경험하고 생태 보전에 참여할 수 있기 바란다"고 밝혔다.

행사 상세 내용은 니콘이미징코리아 공식 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다.