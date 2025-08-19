니콘이미징코리아, 19회 다음주니어 사진 페스티벌 후원

니콘이미징코리아는 오는 30일 박건희문화재단이 주최하는 '제19회 다음주니어 사진 페스티벌'을 후원한다고 밝혔다.
박건희문화재단은 다음커뮤니케이션 공동창업자이자 사진작가인 故 박건희의 문화예술에 대한 뜻을 기리고자 2001년에 설립됐다. 청소년과 신진 작가들의 활동을 폭넓게 지원하며 국내 사진문화 발전에 기여하고 있다.
2007년 사진에 관심 있는 청소년들의 잠재적 재능을 개발하고 지원하는 사진문화 교육 프로그램 '다음주니어 사진 페스티벌'을 시작했고 니콘이미징코리아는 1회 행사부터 후원에 참여했다.
올해 행사는 오는 30일 서울시 종로구 소재 '더 룸 탁트인'에서 진행된다. 전국에서 선발된 학생 30여 명을 대상으로 소비자 사진/영상 교육프로그램 '니콘스쿨' 강사로 활동중인 김시율 작가가 강의를 진행한다.
김시율 작가는 이날 사진 촬영 노하우 및 실습 촬영 지도, 사진 관련 진로 상담 등 다양한 이야기를 전할 예정이다.
니콘이미징코리아는 이날 진행될 다음주니어상 시상식에서 대상 1명에게 'Z fc 16-50 킷'을 전달한다. 또 참가 학생 전원에게 수료증과 니콘 굿즈를 선물한다.
정해환 니콘이미징코리아 대표는 "지난 19년간 많은 청소년들이 미래의 사진가로 성장하는 모습을 함께하며 큰 보람을 느낀다"며 “니콘이미징코리아는 앞으로도 차세대 작가 발굴과 성장을 위해 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.