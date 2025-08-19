니콘이미징코리아, 19회 다음주니어 사진 페스티벌 후원

니콘이미징코리아는 오는 30일 박건희문화재단이 주최하는 '제19회 다음주니어 사진 페스티벌'을 후원한다고 밝혔다.

박건희문화재단은 다음커뮤니케이션 공동창업자이자 사진작가인 故 박건희의 문화예술에 대한 뜻을 기리고자 2001년에 설립됐다. 청소년과 신진 작가들의 활동을 폭넓게 지원하며 국내 사진문화 발전에 기여하고 있다.

지난 해 10월 진행된 제18회 다음주니어 사진 페스티벌 원데이클래스 행사 전경. (사진=박건희문화재단)

2007년 사진에 관심 있는 청소년들의 잠재적 재능을 개발하고 지원하는 사진문화 교육 프로그램 '다음주니어 사진 페스티벌'을 시작했고 니콘이미징코리아는 1회 행사부터 후원에 참여했다.

올해 행사는 오는 30일 서울시 종로구 소재 '더 룸 탁트인'에서 진행된다. 전국에서 선발된 학생 30여 명을 대상으로 소비자 사진/영상 교육프로그램 '니콘스쿨' 강사로 활동중인 김시율 작가가 강의를 진행한다.

김시율 작가는 이날 사진 촬영 노하우 및 실습 촬영 지도, 사진 관련 진로 상담 등 다양한 이야기를 전할 예정이다.

관련기사

니콘이미징코리아는 이날 진행될 다음주니어상 시상식에서 대상 1명에게 'Z fc 16-50 킷'을 전달한다. 또 참가 학생 전원에게 수료증과 니콘 굿즈를 선물한다.

정해환 니콘이미징코리아 대표는 "지난 19년간 많은 청소년들이 미래의 사진가로 성장하는 모습을 함께하며 큰 보람을 느낀다"며 “니콘이미징코리아는 앞으로도 차세대 작가 발굴과 성장을 위해 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.