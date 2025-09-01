니콘이미징코리아, 골프 거리측정기 정품등록 행사 진행

니콘이미징코리아가 골프 거리측정기 '쿨샷 프로Ⅲ 스테빌라이즈드' 정품등록 행사를 오는 10월 말까지 진행한다.

쿨샷 프로Ⅲ 스테빌라이즈드는 올해 3월 출시된 제품이다. 최저 8야드(7.5미터)에서 1천200야드(1,090미터) 사이에 놓인 목표물의 거리를 최단 0.1초만에 측정한다.

렌즈를 손 움직임 반대방향으로 조절해 손떨림을 억제하는 광학 시프트 방식을 적용해 파인더 시야와 레이저광 흔들림을 최소화한다.

골프 거리 측정기 '쿨샷 프로Ⅲ 스테빌라이즈드'. (사진=니콘이미징코리아)

측정 거리 여부를 파인더 내 표시와 진동으로 알려주는 '듀얼 락트온 퀘이크' 기능을 내장했다.

오는 10월 말까지 제품 구매 후 니콘이미징코리아 홈페이지에서 11월 7일까지 정품등록과 무상서비스 기간 연장 신청, 같은 달 14일까지 경품을 신청해 참여할 수 있다. 신청자 대상 던롭 골프공 '스릭슨 Z-스타9 디바이드'를 제공한다.

제품 개요와 기능, 정품등록 행사 개요는 니콘이미징코리아 홈페이지에서 확인할 수 있다.