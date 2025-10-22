니콘이미징코리아, 니코르 Z렌즈 17종 캐시백 진행

대상 제품 구매시 5만원에서 40만원까지 환급...12월 하순까지

니콘이미징코리아가 오는 12월 말까지 미러리스 카메라용 니코르 Z렌즈 대상 캐시백 행사를 진행한다.

대상 제품은 22일 국내 정식 출시된 시네마 카메라 'ZR'과 조합해 우수한 성능을 낼 수 있는 니코르 Z 17-28mm f/2.8, 니코르 Z 135mm f/1.8 S 플레나 등 17종이다.

니코르 Z 135mm f/1.8 S 플레나 렌즈. (사진=니콘이미징코리아)

ZR은 니콘이 미국 자회사 레드(RED)와 함께 개발한 시네마 미러리스 카메라로 2천450만 화소 풀프레임 CMOS 센서를 바탕으로 니콘 Z6 Ⅲ와 같은 사진 성능, 레드 카메라의 노출 표준과 룩업테이블(LUT)을 지원한다.

내장/외장 음향 기록시 32비트 플로트 포맷을 활용해 원음에 가까운 음향을 기록 가능하며 최대 6K/59.94p 영상을 CF익스프레스 카드에 기록할 수 있다.

니콘 ZR 카메라. (사진=니콘)

오는 12월 15일까지 행사 대상 렌즈 구매, 22일까지 정품 등록 및 무상서비스 기간 연장, 29일까지 캐시백을 신청해 참여할 수 있다.

환급액은 렌즈별로 5만원에서 40만원까지 차등 책정되며 신청은 1인당 렌즈 2개까지 가능하다. 초과 시 합계 지급 금액이 높은 2대까지 환급 받을 수 있다. 해당 금액은 2026년 1월 15일 지정 계좌로 일괄 지급된다.

캐시백 대상 제품 상세 제원과 행사 관련 내용은 니콘이미징코리아 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

