니콘이미징코리아, 니코르 Z렌즈 17종 캐시백 진행

니콘이미징코리아가 오는 12월 말까지 미러리스 카메라용 니코르 Z렌즈 대상 캐시백 행사를 진행한다.

대상 제품은 22일 국내 정식 출시된 시네마 카메라 'ZR'과 조합해 우수한 성능을 낼 수 있는 니코르 Z 17-28mm f/2.8, 니코르 Z 135mm f/1.8 S 플레나 등 17종이다.

니코르 Z 135mm f/1.8 S 플레나 렌즈. (사진=니콘이미징코리아)

ZR은 니콘이 미국 자회사 레드(RED)와 함께 개발한 시네마 미러리스 카메라로 2천450만 화소 풀프레임 CMOS 센서를 바탕으로 니콘 Z6 Ⅲ와 같은 사진 성능, 레드 카메라의 노출 표준과 룩업테이블(LUT)을 지원한다.

내장/외장 음향 기록시 32비트 플로트 포맷을 활용해 원음에 가까운 음향을 기록 가능하며 최대 6K/59.94p 영상을 CF익스프레스 카드에 기록할 수 있다.

니콘 ZR 카메라. (사진=니콘)

오는 12월 15일까지 행사 대상 렌즈 구매, 22일까지 정품 등록 및 무상서비스 기간 연장, 29일까지 캐시백을 신청해 참여할 수 있다.

환급액은 렌즈별로 5만원에서 40만원까지 차등 책정되며 신청은 1인당 렌즈 2개까지 가능하다. 초과 시 합계 지급 금액이 높은 2대까지 환급 받을 수 있다. 해당 금액은 2026년 1월 15일 지정 계좌로 일괄 지급된다.

캐시백 대상 제품 상세 제원과 행사 관련 내용은 니콘이미징코리아 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.