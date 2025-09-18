니콘, 24-70mm 표준 줌렌즈 신제품 정품등록 행사 진행

'니코르 Z 24-70mm f/2.8 S Ⅱ' 구매시 보호 필터 제공... 12월 초까지

홈&모바일입력 :2025/09/18 15:48

권봉석 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

니콘이미징코리아가 Z마운트 풀프레임 미러리스 카메라용 줌렌즈 '니코르 Z 24-70mm f/2.8 S Ⅱ' 구매자 대상 정품등록 행사를 진행한다.

니코르 Z 24-70mm f/2.8 S Ⅱ는 내부 렌즈 매수 최적화로 무게를 2019년 전작 대비 130g 줄여(675g) 기동성을 확보하고 장시간 촬영시 피로를 줄였다.

초점거리를 바꿔도 렌즈 경통이 돌출되지 않는 인터널 줌 구조로 줌인/줌아웃시 무게중심이 변화하지 않아 안정적인 촬영이 가능하다.

니코르 Z 24-70mm f/2.8 S Ⅱ 표준 줌 렌즈. (사진=니콘이미징코리아)

오토포커스(AF)시 렌즈를 이동하는 모터는 신규 개발한 실키 스위프트 VCM(SSVCM)을 적용했다. 전 제품 대비 AF 속도는 약 5배, 줌 중 AF 추적 성능은 약 60% 향상됐다. 정적인 피사체에 더해 동물이나 스포츠 등 사진/영상 콘텐츠 촬영을 돕는다.

오는 11월 말까지 제품 구매, 12월 8일까지 정품 등록과 무상서비스 기간 연장을 마친 뒤 12월 15일까지 사은품 신청을 마치면 된다.

관련기사

렌즈 표면을 보호하고 외부 광원으로 발생하는 고스트나 플레어 등 현상을 최소화하는 '아크레스트 Ⅱ 프로텍션 필터 77mm 골드 에디션'을 증정한다.

행사 대상 제품 개요 등은 니콘이미징코리아 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

권봉석 기자bskwon@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
니콘이미징코리아 니코르 풀프레임 미러리스 카메라

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

신세계·알리 동맹…네이버·쿠팡 아성 흔들까

위메이드, 원화 스테이블코인 전용 메인넷 ‘스테이블 원’ 공개

KT "복제폰 생성 불가능...불법 기지국 원천차단"

'AI 국가대표' 한 자리 모인다…5대 기업, 기술력 경쟁

ZDNet Power Center