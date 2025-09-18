니콘, 24-70mm 표준 줌렌즈 신제품 정품등록 행사 진행

니콘이미징코리아가 Z마운트 풀프레임 미러리스 카메라용 줌렌즈 '니코르 Z 24-70mm f/2.8 S Ⅱ' 구매자 대상 정품등록 행사를 진행한다.

니코르 Z 24-70mm f/2.8 S Ⅱ는 내부 렌즈 매수 최적화로 무게를 2019년 전작 대비 130g 줄여(675g) 기동성을 확보하고 장시간 촬영시 피로를 줄였다.

초점거리를 바꿔도 렌즈 경통이 돌출되지 않는 인터널 줌 구조로 줌인/줌아웃시 무게중심이 변화하지 않아 안정적인 촬영이 가능하다.

니코르 Z 24-70mm f/2.8 S Ⅱ 표준 줌 렌즈. (사진=니콘이미징코리아)

오토포커스(AF)시 렌즈를 이동하는 모터는 신규 개발한 실키 스위프트 VCM(SSVCM)을 적용했다. 전 제품 대비 AF 속도는 약 5배, 줌 중 AF 추적 성능은 약 60% 향상됐다. 정적인 피사체에 더해 동물이나 스포츠 등 사진/영상 콘텐츠 촬영을 돕는다.

오는 11월 말까지 제품 구매, 12월 8일까지 정품 등록과 무상서비스 기간 연장을 마친 뒤 12월 15일까지 사은품 신청을 마치면 된다.

렌즈 표면을 보호하고 외부 광원으로 발생하는 고스트나 플레어 등 현상을 최소화하는 '아크레스트 Ⅱ 프로텍션 필터 77mm 골드 에디션'을 증정한다.

행사 대상 제품 개요 등은 니콘이미징코리아 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.