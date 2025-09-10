니콘, 레드 기술 담은 시네마 미러리스 'ZR' 공개

니콘이 오는 10월 미국 자회사 레드(RED)와 함께 개발한 시네마 미러리스 카메라 'ZR'을 국내외 시장에 출시한다.

니콘은 2024년 3월 미국 디지털 시네마 카메라 업체 '레드'(RED) 지분을 100% 인수해 자회사로 편입하는 한편 영상 코덱 'N-RAW' 개발, 니콘 Z마운트 탑재 카메라 'V-랩터 [X] Z마운트' 등을 개발해 왔다.

니콘 ZR 카메라. (사진=니콘)

ZR은 니콘이 레드 기술력을 활용해 시네마 전용으로 개발한 첫 제품이다. 2천450만 화소 풀프레임 CMOS 센서를 바탕으로 니콘 Z6 Ⅲ와 같은 사진 성능, 레드 카메라의 노출 표준과 룩업테이블(LUT)을 지원한다.

ISO 800/6400 듀얼 베이스 감도로 저조도나 야간 촬영 성능을 보완하고 다이나믹 레인지를 넓혀 역광이나 명암 대비가 심한 환경에서 선명한 영상을 담아낸다. 최대 6K/59.94p 영상을 CF익스프레스 카드에 기록할 수 있다.

디지털 영화 업계 색상 표준인 DCI-P3 색공간을 100% 만족하는 307만 화소, 4인치 모니터를 장착했고 딥러닝 기반 AI 기술을 적용해 오토포커스 정확도를 높였다.

내장/외장 음향 기록시 32비트 플로트 포맷을 활용해 원음에 가까운 음향을 기록 가능하며 고성능 마이크와 지향성 모드 5종으로 인터뷰나 콘서트 등 다양한 현장의 음원을 기록 가능하다.

니콘 미러리스용 Z마운트 렌즈를 활용할 수 있다. (사진=니콘)

본체 무게는 540g이며 니콘 Z마운트용으로 개발된 다양한 렌즈를 활용할 수 있다. 니콘 이미징 클라우드와 연동해 시네마틱 이미징 레시피를 본체에 다운로드 후 활용 가능하다.

R3D NE(12비트), N-RAW(12비트), 프로레스 RAQ HQ 등 영상 포맷을 지원하며 CF익스프레스(타입B), XQD, SD카드(UHS-Ⅰ) 등 매체에 기록할 수 있다. 국내 정가는 298만원으로 책정됐고 10월 중 정식 출시된다.