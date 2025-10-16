니콘이미징코리아, Z마운트 DX포맷 렌즈 2종 공개

전 구간 조리개 f/2.8 고정 표준 줌렌즈 등... 30일 국내 출시

홈&모바일입력 :2025/10/16 15:50

권봉석 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

니콘이미징코리아가 16일 Z마운트 탑재 미러리스 카메라용 DX포맷 니코르(NIKKOR) 렌즈 2종을 공개했다.

신제품은 표준 줌렌즈 '니코르 Z DX 16-50mm f/2.8 VR', 1:1 배율 단렌즈 '니코르 Z DX MC 35mm f/1.7' 등 2종이다.

니코르 Z DX 16-50mm f/2.8 VR 렌즈는 모든 초점영역에서 조리개값 f/2.8을 유지하며 촬영할 수 있다.

니코르 Z DX 16-50mm f/2.8 VR 렌즈. (사진=니콘이미징코리아)

조명이 충분하지 않은 실내 공간이나 야간 촬영시 셔터 속도를 확보해 떨림을 줄이고 인물 사진 촬영시 배경흐림 효과를 쉽게 구현할 수 있다.

길이는 88mm, 무게는 330g으로 기동성을 강화했고 스테핑 모터로 초점을 정밀하게 설정할 수 있다. 영상 촬영시 초점이 앞뒤로 오가는 포커스 브리딩을 억제한다.

니코르 Z DX MC 35mm f/1.7 렌즈. (사진=니콘이미징코리아)

니코르 Z DX MC 35mm f/1.7 렌즈는 1:1 배율 촬영이 가능한 단초점 렌즈로 f/1.7 조리개값으로 인물이나 반려동물, 특정 피사체를 부각해 촬영할 수 있다.

관련기사

최단 촬영거리는 16cm이며 작은 피사체에 최대한 접근한 촬영이 가능하다.

두 렌즈 모두 오는 30일 정식 출시 예정이다. 가격은 니코르 Z DX 16-50mm f/2.8 VR 렌즈가 116만원, 니코르 Z DX MC 35mm f/1.7 렌즈가 59만원.

권봉석 기자bskwon@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
니콘이미징코리아 풀프레임 Z마운트 미러리스 카메라 DX포맷 니코르 렌즈

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

美 재무장관 "한국과 무역협상 마무리 중"…현대차, 관세 손실 줄일까

[르포] 병원·마트도 '에이전트포스' 쓴다…"AI 비즈니스 실현"

오라클 "한국, 민주 동맹의 핵심 혁신 역량 기대"

대법 "노태우 300억, 기여 아냐"…한숨 돌린 SK

ZDNet Power Center