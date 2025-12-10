니콘, 레드와 공동 개발한 시네마틱 프리셋 9종 공개

니콘이 10일 사진/영상 촬영용 색감 설정 프로파일 '니콘 이미징 레시피'에 시네마 카메라 자회사 '레드'(RED)와 개발한 시네마틱 프리셋 9종을 추가 공개했다.

니콘 이미징 레시피는 전문 작가가 설정한 색감이나 명암비, 톤 등 프리셋을 미러리스 카메라로 내려받아 동일한 스타일의 사진을 쉽게 찍을 수 있는 기능이다.

니콘이 자회사 레드와 설계한 시네마틱 프리셋 9종을 공개했다. (사진=니콘이미징코리아)

이번에 공개된 시네마틱 프리셋은 니콘이 레드와 공동 개발하고 조정한 레시피이며 영화적인 명암 대비와 깊이감, 풍부한 다이내믹 레인지를 적용했다.

프리셋 적용시 복잡한 컬러그레이딩 과정 없이 카메라에서 즉시 영화 장면을 구현할 수 있다.

니콘 이미징 레시피는 시네마 전용 카메라인 ZR과 Z6 Ⅲ, Z5 Ⅱ, Z f, Z50 Ⅱ 등 총 5개 카메라에 적용된다.

시네바이어스-C 프리셋, 니콘 ZR과 니코르 Z 40mm f/2 렌즈로 촬영한 예시 사진. (사진=니콘)

니콘 이미징 클라우드에서 카메라 등록, 레시피 다운로드, 카메라 전송, 픽처 컨트롤 순으로 원하는 레시피를 다운로드할 수 있다. 레시피별 적용결과는 시뮬레이터를 통해 확인 가능하다.

이주은 니콘이미징코리아 마케팅 부장은 "니콘 이미징 레시피는 카메라 입문자도 전문가 못지 않은 결과물을 얻을 수 있도록 개발됐다"며 "앞으로도 사용자 경험을 확장할 수 있는 다양한 촬영 레시피를 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.