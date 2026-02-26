니콘이미징코리아, 골프 거리측정기 정품등록 행사 진행

니콘이미징코리아가 오는 5월 말까지 골프 거리측정기 '쿨샷 프로Ⅲ 스테빌라이즈드' 정품등록 행사를 진행한다.

쿨샷 프로Ⅲ 스테빌라이즈드는 2021년 국내 정식 출시된 '쿨샷 프로Ⅱ 스테빌라이즈드' 후속 제품이다.

최저 8야드(7.5미터)에서 1천200야드(1,090미터) 사이에 놓인 목표물의 거리를 최단 0.1초만에 측정한다.

골프 거리 측정기 '쿨샷 프로Ⅲ 스테빌라이즈드'. (사진=니콘이미징코리아)

측정 모드는 골프 모드, 직선거리 모드, 직선거리와 높이 모드, 수평거리와 높이 모드 등 네 개를 내장했다. 대부분의 공식 경기에서 금지하는 경사 기능 작동 여부를 파인더 내에 명확히 표시해 실격 우려를 줄였다.

오는 5월 31일까지 제품 구매 후 니콘이미징코리아 공식 홈페이지를 통해 6월 8일까지 정품등록과 무상보증기간 연장 신청을 마치면 행사에 참여할 수 있다.

관련기사

등록자 대상으로 스릭슨 골프공 Z-STAR DIVIDE나 쿨샷 전용 케이스 'CS-CS2 WH' 중 하나를 추가 제공한다.

행사 대상 제품 세부 정보와 참여 방법은 니콘이미징코리아 웹사이트에서 확인할 수 있다.