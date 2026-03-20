니콘이미징코리아, 건국대 매체연기학과와 MOU 체결

니콘이미징코리아는 19일 건국대학교 매체연기학과와 영상 제작 교육 및 실습 환경 강화를 위한 장비 대여 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 실제 촬영 현장에서 사용되는 전문 장비를 교육 현장에 지원해 학생들의 실무 역량을 강화하고 창의적인 영상 인재를 양성하기 위해 마련됐다.

니콘이미징코리아는 매체연기학과의 영상 교육 및 실습을 위해 풀프레임 미러리스 카메라와 니코르 렌즈, 메모리와 주변기기 등 영상 제작 장비를 대여한다.

니콘이미징코리아와 건국대학교 매체연기학과가 영상 교육과 장비 대여 협약을 맺었다. (사진=니콘이미징코리아)

이 장비는 교수진의 연구는 물론 재학생들의 실무 실습과 비영리 영상 제작 활동에 폭넓게 활용될 예정이다.

재학생 대상으로 카메라 운용법과 렌즈별 특성 이해, 영상 제작 노하우를 강의하는 교육 프로그램도 학기당 1회 이상 실시할 예정이다.

니콘이미징코리아와 건국대학교 매체연기학과는 이번 협약을 계기로 장비 활용 사례 공유와 교육 프로그램 협력을 확대하고, 산업과 교육을 연결하는 지속 가능한 산학 협력 모델 구축을 위해 협력할 예정이다.

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유지태 건국대학교 매체연기학과장은 "학생들이 실제 산업 현장에서 사용되는 니콘의 전문 장비를 통해 실습할 수 있게 되어 교육적 의미가 크다"며 "이번 협약을 통해 현장 중심 교육을 강화하고, 실무 역량과 창의성을 갖춘 인재를 양성하는데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

정해환 니콘이미징코리아 대표는 "앞으로도 다양한 교육기관과의 협력을 통해 국내 영상 창작 생태계 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.