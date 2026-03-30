[리뷰] 니콘 대표 표준 줌 렌즈, '더 편한 렌즈'로 재탄생

니코르 Z 24-70mm f/2.8 S Ⅱ 렌즈는 2019년 6월 출시된 전세대 제품인 '니코르 Z 24-70mm f/2.8 S' 뒤를 이어 개발된 표준 줌 렌즈다. 광각(24mm)부터 망원(70mm)까지 다양한 화각에서 근접 촬영부터 인물, 풍경 촬영 용도로 활용할 수 있다.

초점거리를 바꿔도 렌즈 경통이 돌출되지 않는 인터널 줌 구조로 줌인/줌아웃시 무게중심이 변화하지 않고 접사 촬영시 렌즈가 피사체를 건드리지 않는다.

내부 오토포커스(AF)용 구동 모터로 신규 개발한 실키 스위프트 VCM(SSVCM)을 적용했다. 전 제품 대비 AF 속도는 약 5배, 줌 중 AF 추적 성능은 약 60% 향상됐다.

니콘 ZR과 조합한 니코르 Z 24-70mm f/2.8 S Ⅱ 렌즈. (사진=지디넷코리아)

내부 렌즈 매수 최적화로 무게를 전작 대비 130g 줄여(675g) 기동성을 확보하고 장시간 촬영시 피로를 줄였다. Z마운트를 내장한 니콘 풀프레임/크롭바디(APS-C) 미러리스 카메라와 호환되며 정가는 360만원.

무게 중심 재배치·경량화로 휴대성 강화

니코르 Z 24-70mm f/2.8 S Ⅱ 렌즈는 내부 구조를 완전히 재설계했다. 초점거리를 조절해도 렌즈 경통이 튀어나오는 등 길이가 바뀌지 않아 특히 영상 촬영시 균형 유지가 더 쉬워졌다.

초점거리를 바꿔도 렌즈 경통이 튀어나오지 않는다. (사진=지디넷코리아)

전작에서 두드러진 무게 쏠림 현상도 상당 부분 완화했다. 전면에는 3매, 후면에는 11매를 배치해 무게중심을 렌즈 전체 영역에 고르게 재배치했다. 초점거리를 바꿔도 화면 흔들림이 줄어들고 사진과 영상 모두에서 결과물의 일관성이 높아진다.

외부 링의 조작감을 조절할 수 있는 클릭 링 기능을 더했다. (사진=지디넷코리아)

무게도 크게 줄어들었다. 전체 무게는 약 675g으로 카메라 본체와 결합해 장시간 들고 다닐 때 체감 피로도가 크게 줄어든다. 행사나 여행 촬영처럼 카메라를 오래 들고 있어야 하는 상황이 특히 그렇다.

초점거리를 표시하던 OLED 정보창은 렌즈 재설계 과정에서 빠졌다. (사진=지디넷코리아)

기능을 필요에 따라 설정할 수 있는 Fn 버튼은 그대로 살리고 필요에 따라 초점거리를 제한하는 포커스 리미터 등도 추가했다. 다만 초점거리를 표시하던 OLED 정보창은 렌즈 재설계 과정에서 빠졌다.

근접 촬영 거리 축소로 기동성 확보

근접 촬영 가능 거리도 기존 38cm에서 초점거리 24mm일때 24cm, 70mm일때 33cm까지 줄어들었다. 별도 매크로 렌즈 없이 접사 촬영이 가능하며 음식, 소품, 디테일 컷 등 다양한 상황에서 활용도를 높여준다.

초점거리 70mm에서 근접촬영 거리가 33cm 상당까지 줄어들었다. (사진=지디넷코리아)

초점거리 70mm에서 근접촬영한 결과물. (사진=지디넷코리아)

인터널 줌 구조는 근접 촬영에도 작지만 무시할 수 없는 이점을 준다. 동물이나 꽃에 가까이 다가갈 때도 피사체에 렌즈가 닿을 위험이 사라지고 좁은 공간에서도 안정적인 촬영이 가능하다.

역광 상황에서도 고스팅과 플레어를 효과적으로 억제한다. (사진=지디넷코리아)

대물 렌즈 표면에는 메소 아몰퍼스 코팅과 아르네오 코팅 등을 동시에 적용했다. 역광 상황에서도 고스팅과 플레어를 효과적으로 억제한다. 실제 촬영에서도 강한 빛이 들어오는 환경에서 콘트라스트 저하가 크지 않은 편이다.

극단적인 배경 흐림 효과를 노린 사례. (사진=지디넷코리아)

조리개는 최대 f/2.8에서 시작해 최소 f/22까지 지원한다. (사진=지디넷코리아)

모든 초점거리에서 f/2.8 조리개를 지원해 어두운 환경에서도 셔터 속도를 확보하기 쉽고, 밝은 환경에서는 배경 흐림 표현에도 유리하다.

해질녘 촬영시 사례. (사진=지디넷코리아)

야경 촬영시 어두운 환경에서 셔터 속도를 확보하기 쉽다. (사진=지디넷코리아)

일정상 2천400만 화소 카메라인 니콘 ZR로만 테스트했지만 4천만 화소급 Z8 등에서도 충분한 해상력을 보여줄 것으로 기대된다.

새로 설계한 저소음·고속 모터로 AF 속도 향상

렌즈의 초점을 맞추는 속도를 좌우하는 양대 요소는 카메라 본체와 렌즈 내장 모터 성능이다. 니코르 Z 24-70mm f/2.8 S Ⅱ 렌즈에는 SSVCM이 적용돼 작동 속도와 작동시 소음, 진동이나 흔들림을 모두 개선했다.

갈매기를 포착한 사진 중 일부. (사진=지디넷코리아)

움직이는 강아지를 포착한 사진. (사진=지디넷코리아)

이러한 특성은 실제 촬영에서도 그대로 드러난다. 예를 들어 움직이는 강아지나 날아다니는 갈매기를 촬영할 때, 초점 포착이 빠르고 안정적으로 이루어지며 추적 중 이탈도 줄어든다.

영상 촬영시는 피사체가 앞뒤로 미세하게 움직이면서 발생하는 포커스 브리딩 현상을 효과적으로 억제한다. 영상 촬영을 중점에 둔 카메라인 니콘 ZR 등과 조합하면 매우 좋은 결과물을 얻을 수 있다.

사진·영상 등 모든 용도에서 활약 가능

24-70mm 초점거리는 근접촬영이나 풍경 사진, 인물 사진과 압축된 배경을 모두 처리할 수 있는 가장 기본이 되는 초점거리다. 이 초점거리를 모두 해결할 수 있는 렌즈 하나만 있어도 고민이 상당히 줄어든다.

니코르 Z 24-70mm f/2.8 S Ⅱ 렌즈는 인터널 줌 구조, 경량화, AF 성능 향상, 근접 촬영 능력 개선 등으로 촬영 경험 자체를 완전히 개선하는 방향으로 진화했다. 다양한 촬영 환경을 하나의 렌즈로 안정적으로 커버할 수 있다는 점이 가장 큰 강점이다.

장시간 촬영시 피로 감소, 줌 조작 시 안정적인 밸런스, 고속 피사체 추적 성능은 이 렌즈의 핵심 경쟁력이다. 여기에 영상 촬영까지 고려한 설계가 더해지면서 활용 범위가 더욱 넓어졌다.

니코르 Z 24-70mm f/2.8 S Ⅱ(왼쪽), 24-70mm f/2.8 S(오른쪽). (사진=지디넷코리아)

렌즈에 손떨림 보정 기능은 포함되지 않았지만, 이 가격대 제품을 고려하는 사용자라면 대부분 바디 내 손떨림 보정(IBIS)을 활용하게 된다. 실제 사용에서는 큰 제약으로 느껴지지 않는 부분이다.

다만 가격이 환율 변동과 공급망 불안정 등 여파로 전작(278만원) 대비 30% 가까이 오른 360만원으로 책정됐다. 카메라와 렌즈를 새로 마련하려는 소비자들에게는 적지 않은 부담이다.

또 카메라를 주로 정지된 사진 촬영에 활용한다면 이 렌즈로 갈아탈 만한 효용감이 크게 줄어들 수 있다.

▶ 샘플 사진(JPEG) 원본 다운로드 (원드라이브) :

https://1drv.ms/f/c/ccc37aedfed21f3f/IgDHxzVFPrSlSbpiRzQH11TYAfqI4BJTLLfCkpJzBKfFpcQ?e=FKYpy6

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