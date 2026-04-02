티빙, KBO 리그 ‘팬덤중계’ 주말 라인업 공개

티빙은 KBO 리그 셀럽 참여 응원 중계 콘텐츠 ‘팬덤중계’의 주말 라인업을 공개했다고 2일 밝혔다.

팬덤중계는 각 팀을 응원하는 셀럽이 직접 마이크를 잡고 경기를 중계하며 이용자와 실시간으로 소통하는 티빙 오리지널 스포츠 예능 융합 콘텐츠다.

시즌 첫 팬덤중계는 지난달 29일 진행된 롯데 자이언츠와 삼성 라이온즈 경기로 진행됐으며, 이용자들은 티빙톡으로 감상을 나누며 실시간으로 함께 응원하는 모습을 보였다.

사진=티빙

이번 주말엔 구단별 특색을 살린 호스트들이 팬들을 기다린다. 먼저 오는 4일 오후 5시엔 SSG 랜더스와 롯데 자이언츠의 경기가 팬덤중계로 진행된다.

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SSG 랜더스의 팬으로 알려진 개그맨 지상렬과 정주원 성우는 팬들과 한마음으로 호흡하며 생동감 넘치는 응원을 펼친다. 이에 맞서는 롯데 자이언츠 진영에선 ‘사직의 전설’ 송승준 해설위원과 스윗소로우 멤버 김영우가 호스트로 나서 중계의 재미를 더할 계획이다.

이어 오는 5일 오후 2시엔 NC 다이노스와 KIA 타이거즈의 경기가 이어진다. NC 다이노스 ‘찐팬’으로 알려진 개그맨 신규진과 아나운서 김민이 활약한다. 상대 팀엔 개그맨 박성광과 전 야구선수 나지완이 뭉쳤다.