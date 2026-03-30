티빙, CGV 상영관서 KBO 관람 에티켓 영상 선봬

티빙은 CGV와 손잡고 ‘2026 신한SOL KBO 리그’ KBO 리그 시즌 내내 에티켓 캠페인을 진행한다고 30일 밝혔다.

지난 28일 티빙은 KBO 리그 개막에 맞춰 전국 CGV에서 KBO리그 구단의 연고지별 맞춤형 에티켓 광고 캠페인을 시작했다.

올해는 구자욱, 구창모, 나성범 등 KBO 리그 구단별 대표 간판 스타들이 대거 캠페인에 참여했다. 그라운드 안팎에서 막강한 팬덤을 보유한 주역들이 직접 스크린에 등장해 영화관과 야구장의 공통 기본 예절을 당부한다.

티빙 2026 KBO 에티켓 캠페인 영상 (사진=티빙)

특히 티빙은 구단별 영상을 각 연고지 내 영화관에서만 상영하는 ‘지역 특화’ 콘셉트를 적용한다.

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지난 28일부터 공개된 LG 트윈스, 한화 이글스, SSG 랜더스, NC 다이노스, KIA 타이거즈, 키움 히어로즈 구단 광고에 이어 오는 4월엔 삼성 라이온즈, KT 위즈, 두산 베어스의 캠페인 영상이 각 연고지에서 상영된다.

그 외 지역에선 올 시즌 ‘티빙 슈퍼매치’의 주역인 이택근, 정근우, 윤석민, 황재균 4인이 출연하는 에티켓 영상이 공개된다.