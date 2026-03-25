티빙, ‘쇼미더머니12’ 최종 라운드 투표 진행

‘시청 수’와 ‘좋아요’로 래퍼 10인 중 5인 선정

방송/통신입력 :2026/03/25 13:09

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티빙은 오리지널 콘텐츠 '쇼미더머니12: 야차의 세계 파트2'가 스페셜 무대 입성권을 놓고 이날 밤 12시까지 마지막 투표를 진행한다고 25일 밝혔다.

티빙 앱에서 진행 중인 최종 라운드는 '쇼미더머니12' 생방송 스페셜 무대에 오를 최종 5인을 가리기 위한 쇼츠 배틀이다.

이번 라운드엔 블라스타, 수엔, 와이엘엔 포린 등 래퍼 10인이 참가한다. 팬들의 ‘시청 수’와 ‘좋아요’로 승자가 정해진다. 

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'야차의세계 파트2' 쇼츠배틀 파이널 라운드 (사진=티빙)

쇼츠 배틀의 승자는 다음 달 2일 쇼미더머니12 최종회에서 공개된다.

한편 오는 28일엔 '야차의 세계' 마지막 회차로 '쇼미더머니12' 파이널에 오른 래퍼 5인이 출연해 파이널 진출 소감과 비하인드 토크를 선보일 예정이다.

홍지후 기자hoo@zdnet.co.kr
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티빙 야차의세계 쇼미더머니 파이널 투표

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