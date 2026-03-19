티빙, KBO 퓨처스리그 160 경기 중계

월요일 경기 편성 확대

방송/통신입력 :2026/03/19 09:01

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티빙은 ‘2026 메디힐 KBO 퓨처스리그’ 경기를 중계한다고 19일 밝혔다.

퓨처스리그는 전체 726개 경기 중 약 160경기를 티빙을 통해 시청할 수 있다. 오는 20일 익산에서 열리는 KT와 삼성의 개막 경기부터 티빙에서 생중계된다.

티빙은 지난해에 이어 KBO 리그의 미래를 이끌어 갈 퓨처스리그 중계를 2년 연속 선보인다. 특히 올해는 매주 월요일 경기 편성 확대를 통해 ‘야구 없는 월요일’을 줄이고, 야구 팬들의 시청 경험을 넓혀갈 계획이다.

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사진=티빙

앞서 티빙은 지난 2일부터 18일까지 WBC 중계 서비스를 제공하며 야구팬들의 관심을 모았다. 약 2주간 전체 라이브 시청 UV 가운데 WBC 경기 시청이 70% 이상을 차지하며 국가대표 야구에 대한 높은 관심이 플랫폼 이용으로 이어진 것으로 나타났다.

티빙 관계자는 “WBC를 시작으로 야구 시즌이 이어지면서 이용자들이 주요 경기를 티빙을 통해 자연스럽게 시청하는 흐름이 형성되고 있다”며 “앞으로도 다양한 야구 중계 콘텐츠와 참여형 서비스를 통해 팬들이 몰입할 수 있는 시청 경험을 제공해 나갈 계획”이라고 말했다.

홍지후 기자hoo@zdnet.co.kr
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