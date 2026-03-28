야구 중계 3년차 '티빙'...KBO 시즌 개막 열기 달궜다

OTT 티빙이 28일 KBO 리그 정규 시즌 개막을 앞두고 '야구 특수'를 누리고 있다. 지난 12일부터 24일까지 진행된 시범경기 기간 각종 이용자 지표가 급증하면서, 본 시즌 개막에 대한 기대감이 더욱 커지는 모양새다.

티빙에 따르면, 시범경기가 시작된 이달 12~23일 티빙의 일일활성이용자수(DAU) 총합은 1975만 53으로, 지난달 12~23일 1648만 6677 대비 약 20% 상승한 것으로 나타났다.

같은 기간 KBO 시범 경기는 티빙 구독 기여도와 시청 UV(순 방문자 수)도 모두 1위를 기록했다.

이는 과거 KBO 중계권을 확보하기 전인 2021~2023년 시범경기 기간에 주간활성이용자수(WAU) 가 정체되거나 오히려 하락했던 양상과 대조를 이룬다.

티빙은 이날 정규 리그 개막에 맞춰 야구 팬들을 사로잡을 특화 콘텐츠를 선보이며 상승 흐름을 이어 나갈 방침이다.

지난해 1200만 관중 돌파와 2026 WBC 8강 진출로 야구에 대한 관심이 어느 때보다 뜨거운 가운데, 티빙은 주 2회 편성으로 자리잡은 ‘티빙 슈퍼매치’와 시즌 내내 진행되는 ‘팬덤중계’ 라이브로 KBO 리그의 인기를 이어갈 계획이다.

각 구단을 대표하는 연예인 호스트와 팬들이 '티빙톡'을 통해 실시간으로 소통하며 경기를 즐기는 티빙 오리지널 콘텐츠 '팬덤 중계'와 티빙 자체 제작 중계로, 경기 전후 프리뷰쇼와 리뷰쇼를 결합해 깊이 있는 분석과 현장감 넘치는 해설이 담긴 '슈퍼매치'를 준비했다.

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티빙이 KBO 중계에 전력을 다하는 이유는 '리텐션(재이용률)'에 있다. 야구 중계를 보기 위해 유입된 이용자들이 플랫폼 내 드라마, 예능 등 다른 콘텐츠로 소비를 확장하는 경향이 뚜렷하기 때문이다.

한편, 티빙의 모회사 CJ ENM은 KBO와 2026시즌까지 중계권 계약을 체결한 데 이어, 최근 2027시즌 독점 중계에 대한 우선협상까지 마친 상태다. 이로써 티빙은 국내 인기 스포츠인 프로야구를 무기로 OTT 시장에서 입지를 굳힐 전망이다.