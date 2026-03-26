다음 스포츠, 프로야구 안타 예측시 상금 받는 서비스 개편...총상금 2억원

KBO 리그 개막 이벤트 진행…5콤보 달성 시 카카오페이 1000 포인트 제공

인터넷입력 :2026/03/26 16:00

안희정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

에이엑스지(AXZ corp. 대표 양주일)의 다음 스포츠가 참여형 안타 예측 서비스 ‘비더레전드’를 개편했다고 26일 밝혔다. KBO 야구팬들은 경기에 더욱 몰입해 관람하고, 풍성한 혜택과 이벤트를 누릴 수 있게 됐다.

비더레전드는 안타 예측에 도전하고 성공하면 상금을 획득하는 참여형 서비스로, 다음 앱에서 누구나 손쉽게 즐길 수 있다. 경기 당일 10개 구단 타자 중 안타를 칠 것으로 예상되는 선수를 선택하고, 해당 선수가 안타를 기록하면 콤보가 누적되는 방식이다.

우선, 콤보 달성 구간별로 포인트를 차등 지급하는 단계형 보상 구조를 도입했다. 40콤보 달성 시 카카오페이 500만 포인트, 30콤보 달성 시 카카오페이 50만 포인트, 20콤보 달성 시 카카오페이 5만 포인트, 10콤보 달성 시 카카오페이 5천 포인트를 받을 수 있다.

다음 스포츠

또한, 보상 규모를 대폭 강화했다. 총상금을 기존 5천만 원에서 2억 원으로 확대해 전년 대비 약 4배 수준으로 늘렸다. 보상은 KBO 리그 개막일인 3월 28일부터 한국시리즈 종료 시점까지 진행되며, 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

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이와 함께 KBO 리그 개막 기념 이벤트도 마련했다. 리그 개막 후 4월 30일까지 5콤보를 달성한 이용자에게는 카카오페이 1천 포인트가 제공된다.

다음 스포츠 관계자는 “비더레전드는 이용자가 직접 경기 흐름을 예측하며 참여하는 서비스인만큼, 이번 개편을 통해 보다 많은 이용자가 부담 없이 도전하고 성취감을 느낄 수 있도록 보상 구조를 강화했다”며, “앞으로도 야구팬들이 더욱 즐겁게 참여할 수 있는 다양한 콘텐츠와 이벤트를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

안희정 기자hjan@zdnet.co.kr
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