겹악재 덮친 통상 환경…한경협, 정부와 원팀 대응 강조

한국경제인협회는 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장을 초청해 최근 글로벌 통상 현안에 대응하기 위한 기업 간담회를 열었다.

한경협은 1일 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 간담회를 열고 중동 지정학 리스크와 미국 관세 이슈, 공급망 불안 등 복합 위기에 대한 민관 공동 대응 방안을 논의했다고 밝혔다. 회의에는 김창범 한경협 부회장을 비롯해 약 25여개 기업 관계자가 참석했다.

이날 간담회에서는 지난달 카메룬 야운데에서 열린 세계무역기구(WTO) 제14차 각료회의(MC14) 결과가 공유됐고, 미국 관세 문제를 비롯한 주요 통상 현안과 기업 애로사항도 함께 논의됐다.

김창범 한경협 부회장이 1일 FKI타워에서 열린 '글로벌 경제 현안대응 기업간담회'에 참석해 인사말을 하고 있다. (사진=한경협)

김창범 한경협 부회장은 개회사에서 "중동발 지정학적 리스크와 미국 관세 이슈, 법적·정책적 불확실성이 겹치며 우리 경제가 복합 위기 상황에 놓여 있다"고 진단했다. 이어 "글로벌 통상 현안과 공급망 리스크 대응, 민생경제 안정을 위해 정부와 경제계가 원팀으로 대응해야 한다"고 강조했다.

김 부회장은 "최근 대미투자특별법 통과로 투자 불확실성이 일부 해소됐지만 무역법 301조 조사 등 위험 요인이 여전히 남아 있다"며 "정부의 정책 대응과 함께 기업 차원의 전략적 투자와 공급망 관리가 병행돼야 한다"고 밝혔다. 또 "조만간 발표될 대미 투자 프로젝트에서도 민간기업이 주요 역할을 할 수 있도록 정부의 지원이 필요하다"고 말했다.

여한구 본부장은 모두발언에서 "WTO 제14차 각료회의 참석 결과를 설명하며 한국이 개혁 관련 조정자 역할을 수행하는 등 다자무역질서 복원에 기여하고 있다"고 밝혔다. 이어 "미국의 301조 조사에 대해서는 민관 합동 태스크포스를 중심으로 대응하고, 대미 전략투자와 비관세 이슈 등 관세 합의 후속 조치도 기존 이익균형 유지와 주요국 대비 불리하지 않은 대우 확보라는 원칙 아래 관리하겠다"고 설명했다.

중동 전쟁에 따른 에너지·자원 공급망 문제와 관련해서는 원유와 나프타 수급 불확실성 해소를 위해 인도와 아랍에미리트(UAE) 등 주요국에 협조를 요청하고, 해외 공관을 통해 기업 애로 해소에 나서고 있다고 밝혔다. 아울러 인도, 메르코수르, 멕시코 등과의 통상협정 추진 논의 동향도 공유하며 중장기적으로 통상 네트워크를 확대해 나간다는 계획이다.

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산업계는 이날 간담회에서 대미 통상 현안과 관련해 무역확장법 232조와 무역법 301조에 따른 중복 관세 도입 가능성으로 인한 불확실성 최소화, 수출입 품목 분류(HS코드) 불일치 해소를 위한 정보 시스템 구축, 현지 거점 확보를 위한 행정절차 간소화 및 비자 발급 편의 제공 등을 건의했다.

김봉만 한경협 국제본부장은 "글로벌 복합 위기가 우리 경제와 기업에 미치는 영향이 큰 만큼 민관이 긴밀히 소통하며 공동 대응 방안을 모색해야 한다며 정부와 협력을 강화하겠다"고 밝혔다.