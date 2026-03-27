김정관 장관, 경제단체 긴급 소집…"공급망 교란행위 엄정 대응"

정부가 중동전쟁 장기화에 따른 공급망 불안과 에너지 수급 차질 가능성에 대응하기 위해 주요 경제단체와 긴급 간담회를 열고 대체 공급선 확보와 에너지 절약 등 공동 대응 방안을 논의했다.
김정관 산업통상부 장관은 중동전쟁에 따른 공급망 위기에 공동 대응하기 위해 27일 대한상공회의소, 한국경제인협회 등 6개 경제단체와 긴급 간담회를 개최했다.
이번 회의는 대통령 주재 ‘비상경제점검회의’의 후속으로, 중동전쟁으로 인한 국내 경제 영향을 점검하고 산업 공급망과 에너지 수요 관리 관련 협업 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
정부는 6개 경제단체에 ▲대체 공급선 발굴, 재고 현황 파악 등 공급망 안정화 노력 ▲담합·매점매석 등 공급망 교란 행위 방지 ▲자율적 5부제, 유연근무 등 에너지절약 동참 등을 당부했다. 아울러 비축유의 전략적 활용, 나프타 국외도입 시 차액 지원 등을 통해 보건의료, 핵심산업, 생활필수품 생산에 차질이 발생하지 않도록 총력 지원할 계획이라고 밝혔다.
김 장관은 “위기 상황에서 일부 기업의 개별이익만을 생각하는 반공동체적인 일탈 행위로 전체 기업의 얼굴에 먹칠한 사례가 종종 있어왔다”며 "위기를 틈타 담합, 매점매석 등 공급망을 교란하는 일탈 행위에 대해서는 엄정 대응할 계획"이라고 말했다. 이어 이런 행위가 발생하지 않도록 각별한 주의를 당부했다.
그는 또 “전시에 준하는 엄중한 상황 인식 아래 중대한 위기로 이어질 수 있는 모든 가능성에 대비해야 한다”며 공급망 관리와 에너지 절약에 기업들이 적극 동참할 수 있도록 경제단체의 가교 역할을 주문했다.
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정부는 공급망 애로 접수와 해결을 위한 원스톱 창구인 ‘중동전쟁 공급망 지원센터’에 접수된 사안에 대해 기업들의 불편이 가중되지 않도록 신속히 해소해 나갈 계획이다.
김 장관은 “세계 경제 주도권이 항상 위기를 계기로 재편돼왔다”며 “이번 위기를 발판 삼아 새로운 기회를 찾기 위해 M.AX(제조AX)를 통한 산업 대전환과 지역 중심 성장을 차질 없이 추진해나가겠다”고 강조했다.