김정관 장관, 경제단체 긴급 소집…"공급망 교란행위 엄정 대응"

정부가 중동전쟁 장기화에 따른 공급망 불안과 에너지 수급 차질 가능성에 대응하기 위해 주요 경제단체와 긴급 간담회를 열고 대체 공급선 확보와 에너지 절약 등 공동 대응 방안을 논의했다.

김정관 산업통상부 장관은 중동전쟁에 따른 공급망 위기에 공동 대응하기 위해 27일 대한상공회의소, 한국경제인협회 등 6개 경제단체와 긴급 간담회를 개최했다.

이번 회의는 대통령 주재 ‘비상경제점검회의’의 후속으로, 중동전쟁으로 인한 국내 경제 영향을 점검하고 산업 공급망과 에너지 수요 관리 관련 협업 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

김정관 산업부 장관(가운데) 사진=산업부)

정부는 6개 경제단체에 ▲대체 공급선 발굴, 재고 현황 파악 등 공급망 안정화 노력 ▲담합·매점매석 등 공급망 교란 행위 방지 ▲자율적 5부제, 유연근무 등 에너지절약 동참 등을 당부했다. 아울러 비축유의 전략적 활용, 나프타 국외도입 시 차액 지원 등을 통해 보건의료, 핵심산업, 생활필수품 생산에 차질이 발생하지 않도록 총력 지원할 계획이라고 밝혔다.

김 장관은 “위기 상황에서 일부 기업의 개별이익만을 생각하는 반공동체적인 일탈 행위로 전체 기업의 얼굴에 먹칠한 사례가 종종 있어왔다”며 "위기를 틈타 담합, 매점매석 등 공급망을 교란하는 일탈 행위에 대해서는 엄정 대응할 계획"이라고 말했다. 이어 이런 행위가 발생하지 않도록 각별한 주의를 당부했다.

그는 또 “전시에 준하는 엄중한 상황 인식 아래 중대한 위기로 이어질 수 있는 모든 가능성에 대비해야 한다”며 공급망 관리와 에너지 절약에 기업들이 적극 동참할 수 있도록 경제단체의 가교 역할을 주문했다.

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정부는 공급망 애로 접수와 해결을 위한 원스톱 창구인 ‘중동전쟁 공급망 지원센터’에 접수된 사안에 대해 기업들의 불편이 가중되지 않도록 신속히 해소해 나갈 계획이다.

김 장관은 “세계 경제 주도권이 항상 위기를 계기로 재편돼왔다”며 “이번 위기를 발판 삼아 새로운 기회를 찾기 위해 M.AX(제조AX)를 통한 산업 대전환과 지역 중심 성장을 차질 없이 추진해나가겠다”고 강조했다.