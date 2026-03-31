교촌에프앤비, 송종화 대표 재선임

교촌에프앤비가 정기주주총회에서 송종화 대표이사 재선임 안건을 가결했다. 송 대표는 앞으로 2년간 회사 경영 전반을 총괄한다.

교촌에프앤비는 31일 경기도 오산 사업장에서 제27기 정기주주총회를 열고 송종화 부회장의 사내이사 선임을 포함한 7개 안건을 원안대로 의결했다고 밝혔다.

이날 주총에서는 제27기 재무제표 승인, 정관 일부 변경, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 자기주식 보유·처분 계획, 외부감사인 선임 안건도 함께 처리됐다.

주주총회 진행 모습. (사진=교촌에프앤비)

이번 의결로 송 대표는 지난 2024년 대표이사 취임 이후 연임하게 됐다. 회사는 실적 회복과 내실경영, 경영 연속성 등을 재선임 배경으로 설명했다.

교촌에프앤비는 최근 실적 성장세도 제시했다. 공시 기준 2024년 연결 매출은 4806억원으로 전년 대비 8% 늘었고, 2025년 연결 매출은 5174억원으로 7.6% 증가했다. 2025년 영업이익은 349억원으로 전년보다 126.2% 늘었다.

자사앱 운영 성과도 공개했다. 회사에 따르면 지난해 교촌치킨앱 가입자 수는 733만명으로 집계됐고, 자사앱 주문 비중은 12%를 기록했다.

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배당도 확대한다. 올해 배당금 총액은 지난해보다 약 76% 증가한 115억원이다. 보통주 1주당 일반주주에게는 300원, 최대주주에게는 200원을 지급한다. 차등배당은 2023년 결산 배당부터 이어온 정책이다.

연임이 결정된 회사의 송종화 대표이사.(사진=교촌에프앤비)

송종화 대표는 “국내외 정세가 다소 불안정한 상황 속에서도 가맹점과 본사의 동반성장, 고객만족 실현을 위해 변화와 혁신에 최선을 다하겠다”며 “창립 35주년을 맞아 브랜드 경쟁력을 더욱 강화하고 미래 성장동력 확보에 힘쓰겠다고 말했다.