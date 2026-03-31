백종원 더본코리아 "잃어버린 1년...음해·공격 법적 책임 묻겠다"

백종원 더본코리아 대표가 정기 주주총회에서 지난해 제기된 각종 의혹이 대부분 무혐의로 결론났다고 밝히며, 해외사업과 M&A를 다시 추진하겠다고 말했다.

백 대표는 31일 주주총회 인사말에서 “지난해 여러 사이버 테러와 특정 단체들로부터 수많은 억지 민원과 고발을 받으며 잃어버린 1년의 시간을 보냈다”며 “현재는 거의 모든 의혹들이 무혐의로 나오면서 이제서야 비로소 작년에 진행하지 못한 기업 활동을 시작하고 있다”고 밝혔다.

지난해 일을 계기로 회사가 내부 관리 체계를 점검했다고도 설명했다. 백 대표는 “전면적인 조직쇄신을 통해 홍보팀을 만들어 책임감 있는 외부 커뮤니케이션을 강화했고, 감사팀과 품질안전관리팀, 정보보호팀 등 리스크 관리 전담조직을 구성해 점검을 마쳤다”며 “무엇보다 제가 직접 경영현장에서 사업을 진두지휘하는 책임경영을 하고 있다”고 자신했다.

백종원 더본코리아 대표가 주주총회에 참석하고 있다.(사진=지디넷코리아)

이날 주총에서 논의되는 신규 사외이사 선임 안건에 대해 백 대표는 “사업과 연관된 외부 전문가의 시선으로 따끔하게 지적도 받고 도움을 받으면서 투명하고 지속 가능한 책임 경영 체계를 구축하기 위한 것”이라고 강조했다

향후 사업 방향으로는 해외사업 확대를 제시했다. 그는 “글로벌 진출을 위한 해외시장 공략에 집중하겠다”며 미주·동남아·유럽 등에서 로컬 기업과 교류를 진행하고 있다고 설명했다.

M&A 추진 계획도 다시 언급했다. 백 대표는 “사업 시너지를 고려한 신중한 검토를 기반으로 공격적인 M&A에 나서겠다”며 “상장 당시부터 M&A를 적극 추진할 것이라 밝혔으나 지난 1년간 여러 외부의 음해와 공격으로 추진이 중단된 상황이었다”고 언급했다.

이어 “올해부터는 더본코리아가 펼치고 있는 사업 포트폴리오와 최대의 시너지를 낼 수 있는 M&A 성과를 달성하기 위해 다방면으로 검토를 진행 중”이라고 강조했다.

국내 사업과 관련해서는 가맹점 활성화와 신사업 확대 방침도 밝혔다. 그는 주방 솔루션 B2B 플랫폼, 급식사업, 유통상품 다각화 등 신규 사업을 추진하고 있으며, 브랜드 리뉴얼과 온·오프라인 홍보 강화도 이어가고 있다고 설명했다.

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또 “해외사업과 국내 신사업을 통한 수익을 국내 가맹점에 투자하고, 이로 인한 가맹점 활성화로 얻은 수익은 다시 R&D에 투자해 해외와 신사업 활성화에 기여하는 선순환 모델을 만들겠다”고 덧붙였다.

백 대표는 “주주와 점주께 피해가 반복되지 않도록 악의적 목적을 가지고 음해와 공격을 일삼는 일부 유튜버와 온라인 유저, 일부 단체들에 대해서는 끝까지 법적 책임을 물을 것”이라며 “사실 확인 없이 기업을 공격하는 행위가 강력한 처벌로 이어질 수 있다는 것을 보여주기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.