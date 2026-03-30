[ZD SW 투데이] 티젠소프트, 농림축산식품부 설문조사 솔루션 구축 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆ 티젠소프트, 농림축산식품부 설문조사 솔루션 구축

티젠소프트가 농림축산식품부에 설문조사 솔루션 TG 1st 서베이를 성공적으로 구축했다.

이번 사업은 온라인 설문조사 솔루션 도입을 통해 농업·농촌 관련 정책 및 서비스 운영 과정에서 발생하는 다양한 의견과 데이터를 체계적으로 수집·관리하기 위한 기반을 마련하고자 추진됐다.

농림축산식품부는 설문조사 솔루션 적용을 통해 설문조사 기능을 중심으로 한 데이터 수집 및 관리 체계를 구축하고, 시스템 운영 환경과의 연계를 고려한 효율적인 조사 기반을 구현했다.

티젠소프트가 농림축산식품부에 설문조사 솔루션 TG 1st 서베이를 구축했다(이미지=티젠소프트)

◆사이냅소프트, 제4회 '상용·AI SW 마켓 페어' 참가

사이냅소프트가 정부세종컨벤션센터에서 개최한 제4회 상용·AI SW 마켓 페어에 참가해 공공 부문 디지털 전환(DX) 및 인공지능 전환(AX)을 위한 핵심 문서 AI 솔루션을 선보였다.

과학기술정보통신부가 주최하고 한국상용인공지능소프트웨어협회가 주관한 이번 행사는 정부의 AI 국가 전략에 발맞춰 공공 부문의 AI 도입을 가속화하기 위해 마련됐다. 중앙부처, 지자체, 공공기관의 정보화 담당자 및 관계자 약 500명이 참관한 가운데, 민간의 검증된 상용 AI SW 솔루션들이 집중적으로 소개됐다.

사이냅소프트는 전시 부스를 통해 공공 행정의 효율성을 극대화할 수 있는 ▲사이냅 어시스턴트 ▲사이냅 도큐애널라이저 ▲사이냅 OCR IX ▲아이넥스 등 문서 AI 솔루션 4종을 시연했다.

◆ 인터엑스, 다크팩토리 위한 '완전자율머신' 실제 구현

인터엑스가 다음달 13일부터 17일까지 경기 고양 킨텍스에서 열리는 생산제조기술 전시회 '서울국제생산제조전(SIMTOS 2026)'에 참가해 '완전자율머신(Fully Autonomous Machine)' 실증 현장을 공개한다.

인터엑스는 현장에서 공작기계가 스스로 가공 상태를 인지하고 판단·실행하는 자율운영 구조를 실제 장비 기반으로 시연할 계획이다. 소재 투입부터 가공 조건 설정, 절삭 공정 수행, 품질 검사에 이르는 실가공 전 과정을 디지털트윈 기반으로 구현해 선보인다.

인터엑스가 SIMTOS 2026)'에 참가해 다크팩토리 위한 '완전자율머신' 실증 현장을 선보인다(이미지=인터엑스)

◆ 몬드리안에이아이, 제조 특화 AI 플랫폼 '몬플랜트' 공개

몬드리안에이아이가 아마존웹서비스(AWS) 제조 고객을 위한 파트너 컨퍼런스에 참가해 제조 산업에 특화된 AI 플랫폼 '몬플랜트(MonPlant)를 선보였다.

몬플랜트는 제조 현장의 공정 데이터를 실시간으로 수집·연동하고, 이를 기반으로 AI 모델을 학습·운영할 수 있는 제조형 AI 플랫폼이다. 자동화된 데이터 관리 능력과 머신러닝 운영(MLOps) 최적화 기능을 바탕으로 제조 기업도 복잡한 인프라 설정 없이 즉시 구동 가능한 AI 환경을 지원한다.

GS네오텍이 AWS 제조 고객을 위한 파트너 컨퍼런스에 참가했다(이미지=GS네오텍)

◆ GS네오텍, AWS 제조 고객을 위한 파트너 컨퍼런스 참가

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GS네오텍은 AWS 제조 고객을 위한 파트너 컨퍼런스에 참가해 생성형 AI 컴피턴시 등의 기술 역량을 바탕으로 구축된 관련 솔루션을 소개했다.

행사장 내 마련된 AI 서비스 체험존에서는 생성형AI 플레이그라운드 '미소(MISO)', 가디언 에이전트 팩 플랫폼 등 스마트팩토리 구축 노하우가 집약된 현장 맞춤형 솔루션들이 소개됐다.