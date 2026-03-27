[ZD SW 투데이] 오케스트로, 공공 AI 인프라 혁신 컨퍼런스 성료 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆오케스트로, 공공 AI 인프라 혁신 컨퍼런스 성료

오케스트로가 지난 26일 정부세종컨벤션센터에서 한국인공지능정부협회와 공동 주최한 '2026 공공 인공지능(AI) 인프라 혁신 컨퍼런스'를 성료했다. 중앙부처 및 지방정부, 주요 공공기관 관계자 300여 명이 참석한 가운데 공공 데이터 주권 확보와 AI 기술 자립 전략이 공유됐다.

행사는 강동석 한국인공지능정부협회 회장의 개회사와 김범재 오케스트로 대표의 환영사로 시작됐다. 이어 기조연설에 나선 나연묵 오케스트로 최고비전책임자(CVO)는 AI 컴퓨팅 실현을 위한 AI 데이터센터와 소버린 AI의 필요성을 짚고 공공 데이터 주권 확보와 안정적인 운영 환경의 중요성을 강조했다.

◆티맥스소프트, 상용·AI SW 마켓 페어 참가

티맥스소프트는 지난 26일 정부세종컨벤션센터에서 열린 2026 제4회 '상용·AI SW 마켓 페어'에 참가했다. 이 행사는 국가적 AI 전환(AX) 가속화에 발맞춰 공공기관의 상용 SW·서비스형 소프트웨어(SaaS)·AI 도입 수요를 선제적으로 파악하고 국내 우수 AI·SW 기업의 판로 개척을 지원하기 위해 개최됐다.

티맥스소프트가 상용·AI SW 마켓 페어에 참가했다. (사진=티맥스소프트)

티맥스소프트는 공공 AX 확산 기조에 따라 주목받는 통합 인터페이스 플랫폼을 소개했다. AX 시대에 대응하는 지능형 인터페이스 플랫폼의 비즈니스적 가치를 알리며 공공 정보화 담당자, IT 기업들의 관심과 호응을 이끌었다.

◆토마토시스템, AI SW 마켓 페어서 개발 플랫폼 소개

토마토시스템이 상용·AI SW 마켓 페어에 참가해 자사 AI 기반 지능형 개발 플랫폼 '엑스빌더6 아이젠'을 선보였다. 행사에는 공공 정보화 담당자와 SW 발주기관 관계자 등 약 500여 명이 참석해 검증된 민간 AI 솔루션에 대한 높은 관심을 보였다.

토마토시스템은 엔터프라이즈 환경에서의 물리적·구조적 한계를 극복하기 위한 엑스빌더6 아이젠 아키텍처를 소개했다. AI가 개발자와 상호작용하며 실제 개발 과정을 지원하는 양방향 개발 시연을 통해 차세대 지능형 개발 환경의 가능성을 선보였다.

◆솔트웨어, eGISEC 2026서 '사피가디언' 선봬

솔트웨어가 킨텍스에서 열린 전자정부 정보보호 솔루션 페어(eGISEC 2026)에 참가해 AI DLP 생성형 AI 보안 솔루션 '사피가디언'을 선보였다. 사피가디언은 거대언어모델(LLM) 입·출력 및 데이터 처리 전 구간에서 정책 기반 필터링과 검증을 수행해 민감정보 유출을 방지하고 기업 및 공공기관이 안전하게 생성형 AI를 활용할 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.

솔트웨어가 eGISEC 2026서 '사피가디언'을 선보였다. (사진=솔트웨어)

솔트웨어는 현장에서 논의된 일부 고객사와는 이미 개념검증(PoC)을 진행 중이다. 다수 기관 및 기업으로부터 추가 상담 및 도입 문의도 이어지고 있다. 특히 공공 및 금융권을 중심으로 온프레미스 기반 구축과 보안 정책 커스터마이징에 대해 높은 관심을 나타냈다.

◆플랜아이, KT클라우드 '골드 파트너' 승격

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플랜아이가 KT클라우드의 '골드 파트너' 등급으로 승격됐다. 회사는 최근 대전 롯데시티호텔에서 KT클라우드와 함께 양사 관계자들이 참석한 가운데 골드 파트너 승격 기념행사를 열고 공공 AI·클라우드 시장에서 협력 강화 의지를 다졌다.

플랜아이는 2022년 KT클라우드와 총판 파트너십을 체결한 뒤 약 4년간 공공 클라우드 사업을 집중적으로 확대해 왔다. 그 결과 올해 1월 골드 파트너 등급을 획득했다. 회사는 이번 승격을 계기로 공공기관 AX 시장 공략에 속도를 낼 계획이다. 이를 위해 올 하반기 클라우드 통합 모니터링 및 업무관리 플랫폼(CMP) '클렌디오'를 출시한다.