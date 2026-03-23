[ZD SW 투데이] KOSA, SW·ICT장비·정보보호 수요예보 설명회 개최 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆KOSA, SW·ICT장비·정보보호 수요예보 설명회 개최

한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)가 오는 31일 서울 포스코타워 역삼에서 '2026년 SW·ICT장비·정보보호 수요예보 설명회'를 개최한다. 이 수요예보는 과학기술정보통신부가 공공부문의 향후 1년간 SW, ICT 장비, 정보보호 예산과 사업 계획을 사전에 조사·공개하는 제도다.

대상은 국가기관·지자체·공공기관·교육기관 등 약 2500여 개 기관이 추진하는 정보화 사업으로 정보통신산업진흥원(NIPA), 정보통신기획평가원(IITP), 한국인터넷진흥원(KISA)이 전담기관이다. KOSA는 수요예보의 조사 수행과 결과 제공을 맡고 있다.

◆애피어, 에이전틱 AI 세미나 성료

애피어가 지난 19일 서울 롯데월드타워에서 개최한 '커머스를 위한 에이전틱 AI' 세미나를 성황리에 마쳤다. '리테일 성장을 여는 새로운 공식'을 주제로 열린 이번 세미나는 마케팅 자동화를 넘어 AI 에이전트가 마케터의 업무 방식을 어떻게 근본적으로 변화시킬 수 있는지 심도 있게 다뤘다.

커머스를 위한 에이전틱 AI 세미나 현장 (사진=애피어)

이날 현장에는 뷰티·패션·리테일 업계 관계자 100여 명이 참석해 관심을 보였다. 애피어는 단순 강연에 그치지 않고 성장 전략 전문가와의 1:1 컨설팅 세션을 통해 각 기업 특성에 맞는 에이전틱 AI 도입 전략을 직접 상담 받을 수 있는 기회를 제공해 높은 호응을 얻었다.

◆메가존클라우드, 정부 AI 바우처 지원사업 공급기업 선정

메가존클라우드가 '에어 스튜디오'로 과기정통부와 NIPA가 주관하는 'AI 바우처 지원사업'의 공급기업에 선정돼 수요기업 모집에 나섰다. 메가존클라우드는 AI를 도입하고자 하는 기업들이 정부 AI 바우처를 통해 최소한의 추가 비용만으로 에어 스튜디오를 구입할 수 있도록 지원한다.

에어 스튜디오는 보안·권한·비용·정책을 통합적으로 관리하면서 실제 업무에 맞게 안정적으로 확장·운영할 수 있도록 지원하는 엔터프라이즈 AI OS다. 이번 사업으로 메가존클라우드는 중견·중소·벤처 기업 및 의료기관 등 바우처 공급 대상으로 선정된 기업에 대해 비용·운영 시뮬레이션 실시 및 도입, 구축, 운영 고도화 등 전 과정을 지원할 예정이다.

◆듀오링고 체스, 이세돌과 친구간 PvP 기능 도입 콜라보 공개

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듀오링고가 체스 기능 확장을 알리기 위해 바둑계의 전설 이세돌 교수와 협업한 체스 대결 영상을 공개했다. '바둑의 신, 체스의 신이 되다'라는 콘셉트로 제작된 이번 숏폼 콘텐츠는 새로운 배움에 도전하는 이세돌 교수의 모습을 유쾌하게 담아냈다.

듀오링고 체스가 이세돌과 콜라보한 영상을 공개했다. (사진=듀오링고)

듀오링고 체스는 최근 PvP 기능을 새롭게 도입했다. 이용자는 듀오링고 캐릭터인 오스카와 대결하며 앱에서 학습한 전략과 전술을 실제 플레이에 적용할 수 있다. 여기서 확장해 iOS 버전에 실제 친구와 직접 대국할 수 있는 '친구 PvP' 기능을 출시해 흥미와 긴장감을 더할 예정이다. 안드로이드 버전은 추후 업데이트된다.